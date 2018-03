Oscar-díj - Több változtatást is bevezettek a baklövések elkerülésére

Mint emlékezetes, a könyvvizsgáló és tanácsadó cég képviselői figyelmetlenségből rossz borítékot adtak Warren Beatty és Faye Dunaway kezébe a múlt évi gála végén, így a két színészóriás rossz győztest hirdetett ki a legfontosabbnak tartott kategóriában, a legjobb filmek között: a Holdfény című dráma helyett pár percig a Kaliforniai álom című musical alkotói örültek az Oscar-díjnak.



A PwC (PricewaterhouseCoopers) és az elismerést odaítélő amerikai filmakadémia együttműködése 83 éve tart. A könyvvizsgáló cég nemcsak a szavazás és a voksok összesítésének hitelességéért felelős, jórészt ő bonyolítja a testület könyvelését is. A fiaskót követő hónapokban a két intézmény képviselői több alkalommal is egyeztettek a jövőbeni hasonló hibák elkerüléséhez szükséges intézkedésekről, és végül arra jutottak, hogy a szavazás menetén nem, csak a nyertesek nevét tartalmazó borítékok kezelésén változtatnak.



Tim Ryan, a PwC amerikai részlegének elnöke közölte, az eddigi kettő helyett három képviselője lesz jelen a cégnek a gálán. A harmadik a vezérlőben fog ülni a producerekkel, és csakúgy, mint a ceremónia helyszínéül szolgáló Dolby Színház két oldalán álló kollégáinál, nála is meglesz a 24 kategória győzteseinek listája, amelyet fejből is tudnia kell.



A tavaly bakiért felelős két munkatársat lecserélték, de a cég nem vált meg tőlük. A színpad két oldalán álló könyvvizsgálók egyike az idén Rick Rosas lesz, aki korábban 14 alkalommal teljesített szolgálatot az Oscar-gálákon. A másikuk pedig Kimberly Bourdon a cég Los Angeles-i irodájából.



Új intézkedés az is, hogy az adott kategóriában győztest hirdető hírességnek és egy ügyelőnek meg kell erősítenie, hogy a megfelelő borítékot adják az előbbi kezébe. (A tavalyi hiba úgy történt, hogy a legjobb film helyett a legjobb színésznő kategória borítékját adták a díjátadóknak.)



A PwC gálára jelölt három munkatársának részt kellett vennie a show próbáin, és azt is be kellett gyakorolniuk, hogy mi a teendő váratlan helyzetek esetén.



Végül pedig az amerikai filmakadémia kikötötte: a PwC munkatársai nem használhatják mobilkészülékeiket vagy bármilyen egyéb formában a közösségi hálót a díjátadó alatt. Tavaly ugyanis közrejátszott a lebőgésben, hogy a cég egyik munkatársa a legjobb színésznő kategória győztesét, Emma Stone-t fotózta, ami elterelte a figyelmét a legfontosabb díj előtt.



Az Oscar-díjakat 90. alkalommal adják át vasárnap. A ceremóniát világszerte közvetítik, Magyarországon a Duna Televízióban lesz látható. A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyében Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is versenyben van a legrangosabb hollywoodi elismerésért.