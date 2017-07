Oscar-díjas színész is szerepel A törvény nevében harmadik évadában

Az Oscar-díjas Mahershala Ali is szerepel A törvény nevében című tévésorozat harmadik évadában - jelentette be az HBO.



A tévécsatorna a Televízió Kritikusok Szövetségének New York-i találkozóján hozta nyilvánosságra, hogy a nagy sikerű krimiszéria újabb évaddal bővül. Casey Bloys, az HBO programigazgatója elmondta: az új évadon már dolgoznak, Nic Pizzolatto írja a forgatókönyvet és a Holdfény című filmért idén Oscar-díjjal elismert Mahershala Alit is leszerződtetik a produkcióhoz.



"Az új évad öt forgatókönyvét már olvastam, és mondhatom, fantasztikusak. Amint találunk egy rendezőt, el is kezdődhet a forgatás" - idézte Bloys tájékoztatóját csütörtökön a The Daily Telegraph online kiadása.



A programigazgató arról nem tett említést, hogy David Milch, akit korábban szintén a széria forgatókönyvírójaként neveztek meg, vajon dolgozik-e még az új évadon. Az sem került szóba, hogy a sorozat Matthew McConaughey és Woody Harrelson főszereplésével forgatott fergeteges nyitó évada után a Colin Farrell-Rachel McAdams párossal készült második évad már a közönségnek és a kritikusoknak sem tetszett annyira.



Bloys azonban felhasználta az alkalmat arra, hogy védelmébe vegye a Confederate című új sorozatot, amelyet a Trónok harca alkotói készítenek az HBO-nak. Az alternatív világban, egy polgárháború felé közelítő Amerikában játszódó történetről a napokban számolt be a csatorna, és a bejelentés elég nagy vihart kavart.



Mint mondta: hibáztak, hogy egy egyszerű közleményben hozták nyilvánosságra a sorozat születését, és kiállt amellett, hogy a modern kori rabszolgaságról szóló produkcióval vállalt kockázat megéri a fizetős csatornának.



Bloys úgy vélte, a téma és helyes megközelítése előreviheti a rasszizmussal kapcsolatos párbeszédet Amerikában. Hozzátette: a producerek is tisztában vannak a nehézségekkel.