Oscar-gála előtt ezeket a filmeket ajánljuk

Vörös veréb

A szelíd teremtés

Lady Bird

Vonat Busanba - Zombi expressz

Dominika Jegorova élete fordulópontjához érkezett. Miután balerina karrierje egy súlyos balesetbe torkollik, a lánynak választania kell, hogy a kilátástalan mindennapok lélekgyilkos szürkesége mellett dönt, vagy szépségét és eszét egy titkos hírszerző csoport szolgálatába állítva másként szabadul meg lelkétől.El is kezdődik a kiképzés, melynek célja a lány megtörése, hogy aztán személyiségét új alapokra helyezve csináljanak belőle tökéletes fegyvert… Pörgessünk bele… A sok ármány, összeesküvés és kihívás közepette végül Dominikánk meg kell mentenie barátait úgy, hogy közben senkiben sem bízhat, és még egy csomó ilyenkor szokásos más kém-klisével is meg kell küzdenie. A Jason Matthews regényéből készült filmet Magyarországon forgatták, így ha a sztori semmi újat nem is ad műfajának hasonló filmjeihez képest, a budapesti felvételek legalább szépek.A Fjodor Dosztojevszkij azonos című novellájából készült film, egy eléggé szürreálisnak tűnő világba repíti a nézőt. Adott egy isten háta mögötti orosz faluban élő nő, aki egyszer csak minden kommentár nélkül visszakapja a csomagot, melyet férjének küldött a börtönbe. Válaszok után kutatva útra kel, hogy maga járjon a végére mi történt férjével a börtönvárosban, ahol raboskodik.A film, Franz Kafka A per című könyvét idéző abszurditással mutatja be a kisember groteszk rémlátomását a bürokrácia útvesztőiben, kiváló társadalomkritika képét körvonalazva egy kilátásokkal nem kecsegtető, régen groteszknek hitt, mára bebizonyítottam posztmodern szellemmel átitatott világról.A Greta Gerwig első rendezésében készült alkotás kiváló humorával egyszerre emel föl, és drámai őszinteségével egyszerre lopja be magát a néző szívébe. A két főszereplő, Christine és Marion mindketten erős jellemek, konokságukat már csak a mindkettőjükből áradó szeretet múlja felül, mely irányvonala minden konfliktusból megmutatja a kivezető utat.Az öt Oscar-díjra jelölt film egy anya-lánya kapcsolatot, és annak fejlődését bemutató történetet ad, Saoirse Ronan és Laurie Metcalf alakítása garantáltan megborít, anyáknak és lányoknak kötelező darab.Végre egy jó kis zombifilm, természetesen nem Hollywoodból. A zombiként vánszorgó The Walking Dead sorozat után felüdülés látni, hogy van még szufla, dráma, feszültség a koncepcióban és van, aki képes ezeket, sallangok és klisék nélkül tálalni. Jelen esetben ez az ember most Sang-ho Yeon.A dél-koreai alkotás már Cannes-ban is sok buksisimogatást kapott, és bezsebelte az összes neves kritikus elismerését is. Története szerint egy apa és a lánya utaznak Busamba vonattal, mikor is váratlanul kitör egy zombiapokalipszis.