Oscar Wilde börtöncellájának ajtaját is kiállították

Oscar Wilde portréja, amely egykor kandallója fölött lógott, és az író-költő readingi börtöncellájának ajtaja is szerepel a londoni Tate Britain szerdán megnyíló LMBT-kiállításán.



A nagyméretű képet, amely elegáns polgári öltözetben ábrázolja a 27 éves Wilde-ot, Robert Goodloe Harper Pennington festette. Az alkotástól adósságai miatt kellett megválnia az írónak, amikor "súlyos szeméremsértéssel" vádolták meg és tárgyalására várt. 1895-ben két évi börtönbüntetésre ítélték, ez az időszak inspirálta A readingi fegyház balladája című költeményét.



Nagy-Britanniában 2017-ben emlékeznek meg a homoszexualitás dekriminalizációjának ötvenedik évfordulójáról, ebből az alkalomból a szigetország több jelentős múzeumában, köztük a British Múzeumban is rendeznek kiállítást.



A Tate szerdától látogatható Queer British Art című tárlatán olyan 1861 és 1967 között született brit műalkotásokat láthat a közönség, amelyek a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű identitással foglalkoznak.



Nagy-Britanniában 1861-ben törölték el a homoszexuálisokra kiróható halálbüntetést, 1967-ben pedig megszületett az a törvény, amely a 21 év feletti férfiak esetében legitimálta az azonos neműek közötti szexuális viszonyt.



"E két mérföldkő között óriási művészeti és társadalmi megrázkódtatások zajlottak le" - emlékeztetett a kiállítás kurátora, Clare Barlow. A Tate Britain igazgatója, Alex Farquharson pedig úgy fogalmazott, hogy a tárlaton a művészek és személyes történeteik jelentősége fogalmazódik meg a mai társadalom számára.



Az október 1-jéig megtekinthető kiállításon mások mellett Duncan Grant, Dora Carrington, Cecil Beaton, Francis Bacon és David Hockney művei is szerepelnek.