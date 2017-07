Összegyűjtötték és - először együtt - újra kiadják a német krautrock zenekar, a Can kislemezeit

Irmin Schmidt zenei karrierjét Stockhausen és Ligeti tanítványaként kezdte, később Németországban és másutt is vezényelt magasan jegyzett nagyzenekarokat. A Can megalakítását komolyan inspirálta Jimi Hendrix és Frank Zappa zenéje, miközben Schmidt mindig hű maradt avantgárd-klasszikus neveltetéséhez.

A Can tizenkét stúdióalbumot készített, az utolsó, a Rite Time 1989-ben jelent meg.

Először jelentek meg összegyűjtve a legendás német krautrock zenekar, a Can kislemezei.A The Singles című kiadvány a Mute kiadó gondozásában lett elérhető. A kiadványon együtt szerepelnek a Can jól ismert felvételei, köztük a Halleluwah, a Vitamin C, a Spoon, a Mushroom és az I Want More, valamint a kevéssé ismert darabok, amilyen például a Shikako Maru Ten vagy a Turtles Have Short Legs - szerepel a Mute által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.A gyűjtemény számai közül jó néhány először lesz elérhető bakeliten az eredeti megjelenés óta.A The Singlest tripla vinylen, CD-n és letöltési kóddal is kiadták.A Can 1967-ben alakult Kölnben, tehát idén lenne 50 éves, bár a zenekar 1999-ben befejezte tevékenységét. Története során az együttesben kilencen is megfordultak, közülük a négy alapító játszotta a legfontosabb szerepet, a kvartettből már csak ketten élnek.Irmin Schmidt billentyűs-vokalista, valamint a basszusgitáros, elektronikus mindenes Holger Czukay időnként ma is alkot, a gitáron, hegedűn játszott és vokálozott Michael Karoli 2001-ben, a dobos-ütőhangszeres Jaki Liebezeit idén halt meg.Az együttes első lemeze 1969-ben jelent meg Monster Movie címmel, és ezen már jelen volt a Can jellegzetes hangzása, amelyben a mainstrem popzene a kísérleti elektronikával, a dzsesszel és a modern klasszikus zenével keveredett.Jövőre könyv jelenik meg a Canről a Faber Ú Faber gondozásában All Gates Open címmel. A kiadvány az első teljes biográfiája lesz a zenekarnak (a szerző Rob Young), másrészt elérhető lesz egy Can Kiosk című könyv is, amelyet Irmin Schmidt írt és gondolatok, vizuálok, interjúk kollázsa.