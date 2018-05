Ősszel Mike Tyson edzőjének bőrébe bújik Bruce Willis

A történet két fergeteges tehetség egymás iránti mély szeretetéről szól, mindketten elég bátrak ahhoz, hogy megosszák egymással félelmeiket és ezzel egyre jobb teljesítményre sarkallják egymást

Bruce Willis játssza Mike Tyson felfedezőjét és edzőjét a Cornerman című filmben - osztotta meg értesülését a Variety.com.A szereposztást hétfőn hozták nyilvánosságra. A filmet a Homeland-sorozat rendezőként debütáló színésze, Rupert Friend forgatja.A Cornerman a 80-as évek New Yorkjában játszódik, amikor a bokszlegendákat edző Cus D'Amato (Willis) felfedezi a 13 éves Tysont.A fiatal bokszoló szerepét még nem osztották ki. A produkció felvételei ősszel kezdődnek.- fogalmazott közleményében a rendező.Hozzátette: filmje arról is szól, hogy küzdeni kell azért, amiben hiszünk, és felveti annak kérdését, hogy valójában mit is jelent az erő.Mike Tyson volt 20 évesen a legfiatalabb nehézsúlyú bokszoló, aki valaha világbajnokságot nyert. Versenyzői pályafutása 1985-től 2005-ig tartott. Közben 1992-ben három évig börtönben ült, miután szexuális erőszak miatt elítélték. Tyson tagadta a vádat. A börtönben áttért az iszlám hitre.A nehézsúlyú profi bajnokról 1995-ben Uli Edel forgatott tévéfilmet, amelyet Acélököl - Tyson címmel mutattak be. Életéről dokumentumfilmek is készültek.