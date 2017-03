Öt érdekesség, amit nem tudott az Oscar-díjas Viola Davisről

Hihetetlen, hogy a Dél-Karolinából származó színésznő már elmúlt 50 éves, hollywoodi csillagának azonban eszében sincs leáldozni, sőt, egyre magasabbra száll! A népszerű híresség idén történelmet írt azzal, hogy afroamerikai színésznőként a Fences-ben nyújtott alakításáért elnyerte a Legjobb női mellékszereplőnek járó díjat, többek között, az Oscar, a Golden Globe, és a BAFTA gálán is. Bámulatos alakításain túl varázslatos, komoly témákat érintő köszönőbeszédeivel teljesen levette a világot a lábáról, ennek ellenére mégis keveset tudunk a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot? főszereplőjéről. Most összegyűjtöttünk róla néhány érdekességet, íme, az ötös lista:



Színpadra termett

Viola nemcsak a mozivásznon nyújt emlékezetes alakításokat. A színésznő egy időre lecserélte a filmipart a New York-i Broadway deszkáira, ahol több darab mellett például a Fences színpadi változatában is szerepelt.



Családi örökség

A színésznő A segítség című filmbéli szerepéhez saját életéből merített a legtöbbet, hiszen annak idején édesanyja szobalány, gyári munkás és civil jogi aktivista is volt egyszerre.

Boldog anya



Férjével, a szintén színész Julius Tennonnal (Gyilkos elmék, Fame-Hírnév) 2011-ben fogadtak örökbe egy újszülött kislányt, így Julius két kisfiával együtt három kis rosszcsontot nevelnek.



Jótékonyság

A társadalmi célú ügyeknek sem fordít hátat, kifejezetten a szívén viseli a gyermekéhínség problémáját, ezért is lett ő a Hunger Is, gyermekéhezés ellen küzdő jótékonysági program nagykövete.



Csillagok közt

Húsz éves filmes pályafutás után, 2016-ban kapta meg azt a bizonyos csillagot a Hollywoodi hírességek sétányán, és valljuk be, teljesen jogosan.