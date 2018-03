Öt hónapig nem ürítette egy kisvárosi levélgyűjtőjét a posta Ausztráliában

Bocsánatkérő levéllel együtt kézbesítette ki az Ausztrál Posta azt a csaknem 500 levelet, amely öt hónap alatt gyűlt fel egy Victoria állambeli kisváros elfelejtett utcai levélgyűjtő szekrényében. Az utcai postaláda, amelyből egyébként mindössze kettő van a Melbourne-től csaknem 285 kilométerre északkeletre fekvő Beechworth-ben, azután merült a feledés homályába, hogy új postások álltak szolgálatba a térségben.



Megerősíthetem, hogy mostanra az összes küldeményt kikézbesítettük egy magyarázó, valamint egy bocsánatkérő levél kíséretében.

- mondta el a postaszolgálat szóvivője. A négyezer fős kisváros vízvezeték-szereléssel foglalkozó házaspárja, Joanne és Mick Westra az Australian Broadcasting Corporation (ABC) műsorszóró társaságnak elmondta, azután kezdtek gyanakodni, hogy egy ideje már nem érkezett be pénz az állandó ügyfeleiktől. A városlakók egy esküvői meghívó, telefonszámlák, banki csekkek, születésnapi és karácsonyi képeslapok eltűnéséről számoltak be a párnak.Március elején aztán Mick egy dokumentumot akart feladni, ám az utcai postaláda akkora már annyira tele volt, hogy semmi sem fért bele. Értesítették a postaszolgálatot, amely azonnal ki is küldte az egyik alkalmazottját, aki csaknem 500 küldeményt szedett ki a levélszekrényből. Peter Bass, az Ausztrál Posta egyik vezető beosztású munkatársa a melbourne-i 3AW rádiónak nyilatkozva "rendkívül kellemetlennek" nevezte a beechworth-i incidenst.