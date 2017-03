Öt napig friss hús a szemnek

Ma kezdődik az 5. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál a fővárosi Toldi moziban, ahol vasárnapig pitchfórum és egyéb szakmai programok is várják a közönséget.Az ötnapos fesztivál nemzetközi versenyprogramjának három blokkjában olyan filmeket láthat a közönség, mint a Berlinalén bemutatott The Rabbit Hunt, az Európai Filmdíjra jelölt és számos rangos nemzetközi díjjal kitüntetett Small Talk, a Kristály Medve-díjas Balcony vagy az idei Oscar-díjra jelölt La femme et la TGV és Timecode című filmek.Bekerültek a válogatásba olyan alkotások is, amelyek a Sundance vagy a Cannes-i fesztivál hivatalos programjaiban is versenyeztek.

Harminchat film szerepel az idén a magyar versenyprogramban. Közülük a Friss Húson vetítik először a magyar közönségnek Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs filmjét, és Áprily Zoltán Ungvár című történelmi animációját.A szervezők idén először külön blokkot szenteltek a magyar rendezők külföldön forgatott filmjeinek.Az Expats elnevezésű válogatásban egy közönségdíjat osztanak majd ki.Az animációs és az élő szereplős filmek idén is közös blokkokban, de külön kategóriában versenyeznek.A fesztivál vasárnapi záróünnepségén idén három fődíjat osztanak ki: a legjobb magyar élőszereplős, a legjobb magyar animációs, és a legjobb nemzetközi élőszereplős/animációs filmnek járó díjat, valamint elismerik a legjobb magyar színészt és a legjobb magyar színésznőt is, de odaítélik a legígéretesebb harminc évesnél fiatalabb rendezőnek járó OTP Junior díjat is.Újdonsága lesz még az idei fesztiválnak a családi programok, amelyek koncerttel, foglalkozásokkal és vetítésekkel várják az érdeklődőket.