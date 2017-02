Otthont feledni nem lehet

Ötéves kisfiú alszik el egy álló vonaton valahol a távoli India egyik eldugott falujának vasútállomásán. Később arra ébred, hogy a szerelvény időközben elindult. Mint kiderül, a kisfiú az egyetlen utas, és mivel minden ajtó és ablak zárva, az egyre kétségbeesettebb Saroo fennragad a vonaton. Először másfél ezer kilométerre szülőfalujától, Kalkuttában nyílik az ajtó. Saroo kiszáll, és onnantól kezdve fogalma sincs, mitévő legyen. A bengáli nyelvet nem beszéli, így segítséget aligha kérhet.



Gyermekkereskedők és még ki tudja, milyen bűnözők leselkednek rá a több millió lakosú metropolisz utcáin, miközben a kisfiúnak az éhhalál rémével is szembe kell néznie. Megannyi szenvedés és nélkülözés után egy jóakaratú felnőtt elviszi őt a rendőrségre, a rendőrség pedig egy árvaházba. Onnan végül egy ausztrál házaspár menti ki Saroot: Sue és John Brierley örökbe fogadják az indiai kisfiút.



Garth Davis rendező (A tó tükre) szívbemarkoló filmje Saroo Brierley önéletrajzi regényén alapszik, a film tehát egy igaz történetet mesél el. Nem kevesebb mint hat Oscar-díjra jelölték, többek között a legjobb film kategóriában. És bizony nem véletlenül. Az alapanyagban minden benne van, amitől mind a néző, mind a nemes emberi történetektől elaléló amerikai zsűri elérzékenyülhet: szomorú gyermeki sors, küzdelem az életben maradásért, könnyáztatta tekintetek, fáradozás egy jó célért, kitartás a végsőkig. Ha pedig mindezt megtörtént események ihlették, csak hab a tortán. A csodálatosan hatásvadász zenéről pedig (amit szintén Oscarra jelöltek) még nem is beszéltem.



Félreértés ne essék, az Oroszlán jó film. Jó film, és éppen ezért nem elegáns felróni neki semmi olyasmit, amitől azt mondhatjuk rá: látványosan az Oscart célozta meg magának. Jó film, csakhogy – az alapsztorit tekintve – lehetne még sokkal jobb, akár remekmű is.



Ellentétben a hangulatában és környezetében hasonló Gettómilliomossal, ahol az alapanyagot a készítők gyakorlatilag tökéletesre gyúrták, az Oroszlán nem mindig működőképes. A brutálisan erős, az olasz neorealista film sallangmentes érzékenységét idéző első egy óra után sajnos jókora színvonalesést tapasztalunk, holott – és ez az, ami leginkább fájó – akkor lehetne (és kellene) igazán belemerülni a történésekbe.



Onnantól kezdve, hogy Ausztráliába kerülünk, a film neorealista varázsa eltűnik, és amikor a főhős megkezdi kutatását egykori családja után, a forgatókönyv hirtelen csapongóvá és elnagyolttá válik. Hiába Dev Patel (Gettómilliomos) és különösen Nicole Kidman (Moulin Rouge, Az órák) érzékeny alakítása, ők sem képesek összeszedettebbé tenni a filmnek ezt a szakaszát. A csapongásban még egy szerelmi szál is felsejlik, de csak sejlik, nincs kibontva, bántóan súlytalan végig.



Minden pillanatban úgy érezzük, az Oroszlán szavak nélkül jobban mesél, legfőbb ereje a képekben, a tekintetekben és a tájakban rejlik – vagyis rejlett, a játékidő első felében. Azért a film utolsó jelenetei szerencsére visszatalálnak a nyerő formulához, és igazán meghatóra sikerültek. Még a kissé túltolt színpadiasság is elnézhető, hiszen a záró képsorok láttán aligha marad szem szárazon.