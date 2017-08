Ötvenegy karátos óriásgyémántot árvereznek

Egy 51,38 karátos, kerek formájúra csiszolt, két és fél centiméter átmérőjű gyémánt is a része annak az ötdarabos kollekciónak, amelyet legkevesebb 10 millió dolláros (2,5 milliárd forintos) kikiáltási árral bocsát internetes aukcióra novemberben az Alrosa orosz gyémánttermelő.



A cég szakemberei másfél év alatt készítették el a The Dynasty (A dinasztia) nevű kollekció öt darabját egy 179 karátos nyersgyémántból (A Romanovok), amelyet még 2015-ben hoztak a felszínre az Alrosa egyik jakutföldi bányájából.



A kibányászott gyémánt alapján a világ legnagyobb gyémánttermelőjének számító vállalat közleménye szerint a kollekció legértékesebb darabja, az 51,38 karátos, D-színű (víztiszta) drágakő, az orosz ékszerkészítés történetének legdrágább gyémántja.



Az Alrosa I. (Nagy) Péter cár, az orosz történelem egyik legnagyobb formátumú uralkodójának szentelte a ritka gyűjteményt.



A kollekció további darabjai egy 16,67 karátos kerek, egy 5,05 karátos ovális, egy 1,73 karátos körte alakú, valamint egy 1,39 karátos gyémánt.



A gyűjtemény moszkvai bemutatóján az Alrosa elnöke, Szergej Ivanov elmondta, hogy a vállalat egy tételként kívánja eladni a gyémántokat. Hozzátette, hogy véleménye szerint a kikiáltási ár nem lehet kevesebb 10 millió dollárnál.



A kollekciót Izraelben, Hongkongban és az Egyesült Államokban is bemutatják a novemberi aukció előtt.