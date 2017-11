Óvatosságra intette a fiatalokat Michelle Obama

Szerdán Chicagóban, az Obama Alapítvány találkozóján a közösségi média erejének hátulütőire figyelmeztette a fiatal civil vezetőket Michelle Obama . A találkozón hangsúlyozta azt is, hogy nem kell minden gondolatot rögtön közzétenni az interneten.A volt amerikai first lady hatvan ország és 27 amerikai tagállam 500 meghívott, fiatal civil vezetője előtt tartott beszédet. Mint elmondta, a szavak komoly erővel bírnak, különösen egy olyan korban, amelyben a Twittert és az egyéb közösségi oldalakat fegyverként is lehet használni. Michelle Obama figyelmeztette a résztvevőket, hogy legyenek elővigyázatosak a közösségi médiával.

Ne tweeteljük ki az összes gondolatunkat

- mondta, hozzátéve, hogy az embereknek, különösen a fiataloknak muszáj átgondolniuk a mondanivalójukat, és nem utolsó sorban oda kell figyelniük a helyesírásra is. Barack Obama volt amerikai elnök a rendezvény utolsó felszólalójaként elmondta, rendkívül inspirálóan hatott rá mindaz, amit a fiataloktól hallott a tanácskozás két napján. Beszédében türelemre intette a hallgatóságot, és rámutatott, hogy az emberek gyakran félreértelmezik a kampányszlogenjeként is használt remény és változás szavakat. Mint fogalmazott:

a remény nem azt jelenti, hogy holnaptól minden jobb lesz. A változás csak akkor lehetséges, ha keményen dolgozunk érte. De ez nem egyik napról a másikra történik.

A rendezvény felszólalói között volt még Harry herceg , a rapper Common és Lin-Manuel Miranda amerikai zeneszerző, színész, forgatókönyvíró, a nagy sikerű Hamilton musical alkotója is.