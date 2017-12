Óvodásokhoz látogattak az Oltári csajok színészei - fotók

Szerelem: a kortól független, örök érvényű téma. Az Oltári csajok színészei Mikulás nap apropóján óvodásokhoz látogattak, és a meglepetés ajándékok mellett természetesen nem hagyhatták ki, hogy a kicsiket boldogság, szerelem és házasság kérdéskörben is kifaggassák. A cserfes ovisok teljes őszinteséggel válaszoltak, többen azt is elárulták, hogy tervezik az esküvőjüket.A két fiatalabb Erdész nővér, Michl Juli és Hartai Petra, az Erdész család sármos lovászfiúját, a Gusztávot alakító Kanalas Danival együtt nemrégiben legkisebb rajongóikkal is találkozhattak. A Csodavilág Óvoda lurkói kitörő örömmel fogadták látogatóikat, akiknek nemcsak Mikulás dalokat énekeltek, de legféltettebb titkaikat is megosztották velük. Kiderült például az is, hogy ki kibe szerelmes éppen.

– Nagyon jó érzés volt találkozni a gyerekekkel, iszonyatosan feltöltött, hogy itt lehettünk. Az elején kicsit zavarban voltak, de amikor feloldódtak, jót beszélgettünk és játszottunk együtt. Megható volt látni, hogy milyen nagyon várják a Mikulást és a karácsonyt. Amikor átadtuk nekik az ajándékokat eszembe jutott, gyerekkoromban mekkora izgalom volt bennem is ebben az időszakban, és erre felnőttként is nagyon jó visszaemlékezni. Ezért idén én is kitisztítottam a kis csizmácskámat, és lelkileg felkészülök az ünnepekre – kezdte lelkesen Hartai Petra, aki azt is elmesélte, hogyan emlékszik a kiskori szerelemre. – Nekem is az oviban volt az első szerelmem, és persze mi is másként éltük meg, máshogy értelmeztük ezt az érzést, mint a felnőttek. Egyrészt arra emlékszem, hogy állandóan versenyeztünk, gonoszkodtunk egymással. Volt, hogy bántottuk is a másikat, gyakran lökdösődtünk, nem tudtuk kifejezni az érzelmeinket. Gyerekkorban ez egy tökéletes mód arra, hogy a másik kontaktusba kerüljön veled anélkül, hogy magyarázkodnia kellene, miért csinálja. Ekkor ismerkedünk az érzelmek világával, a fiú lány szerepekkel. Másrészt pedig sokszor kevertük a szerelmet a szeretettel, ahogy az itteni gyerekek is – tette hozzá nevetve Petra.

Mich Juli, a sorozat legkisebb nővérét, a szeleburdi Pirost alakító színésznő is felejthetetlen pillanatokat kapott a kicsiktől.– Amikor megkérdeztük, hogy ki milyen esküvőt szeretne, akkor mindenki csillámporos, dínós vagy szivárványos esküvőt akart, az egyik kislány viszont csak annyit mondott, hogy ő olyan normálisat szeretne... Ez volt az egyik legaranyosabb, amit mondtak. De érdekes volt az is, amikor a szerelemről kérdeztük őket, mert ebben a korban még tényleg nagyon máshogy értelmezik ezt a szót. Nekik a nagyon erős, mély szeretet is szerelmet jelent. Az egyik kisfiú például azt mondta: az a szerelem, amikor a kishúga megpuszilja a tenyerét. Nagyon jó élmény volt a velük töltött kis idő. Kiskoromban én is folyamatosan szerelmes voltam, és persze volt, hogy én is félreértelmeztem, mit is jelent pontosan – emlékezett vissza Michl Juli, aki azt is elmondta, az oviban töltött délelőtt egyik legmeghatóbb pillanata számára az volt, mikor az egyik kislány csak a csokija felét ette meg, hogy a többit elvihesse az ovistársának, aki épp kórházban van.