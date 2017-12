Őze Áron: Nem dugom homokba a fejem

Az Oltári csajokban a feltörekvő, fiatal tehetségek mellett számos tapasztaltabb színész és színésznő is szerepet kapott, egyikük Őze Áron. A Jászai Mari-díjas művész a sorozat jóságos orvosát, Dr. Molnár Györgyöt alakítja. Áron nem először játszik orvost, ráadásul számos közös vonás is van közte és sorozatbeli karaktere között.



Talán mindannyiunknak ismerős szituáció, mikor próbáljuk elbagatellizálni a betegséget, mondván nem olyan nagy a probléma, nem kell foglalkozni vele. Pontosan ilyen helyzetben van Karola (Fehér Adrienn) is, aki súlyos vérszegénységben szenved, titkolja betegségét, felelőtlen módon fittyet hány az orvosi utasításokra, amely akár az életébe is kerülhet.



Dr. Molnár György lelkiismeretes orvos, aki szívén viseli Karola sorsát. Próbálja meggyőzni, vegye komolyan betegségét. Ilyen helyzetben az orvosnak sincs könnyű dolga, hiszen hiába ő felel a betegéért, a páciens kérését mindig szem előtt kell tartania. Egy makacs beteget pedig nem könnyű dolog meggyőzni...



– Attól, hogy nem veszünk tudomást a problémákról, még nem oldódnak meg. Ez szerintem a legrosszabb, amit tehetünk. Én minden helyzetben, így magánemberként is a prevenció híve vagyok. Ha pedig már nem tudom megelőzni a bajt, akkor mindenképpen szembenézek vele, így a megoldás is hamarabb megszületik. Ilyen típus vagyok, nem dugom homokba a fejem – kezdte Őze Áron.



Őze Áron nem most ölti először magára a fehér köpenyt, számos színészi szerepe mellett többször játszott már orvost.



– Nagyon élveztem a forgatást. Elég pörgős volt, de flottul ment minden, köszönhetően a profi csapatnak. Szerettem a közös munkát, mivel mindig nagyon jó hangulatban telt. A színházi szerepeim között most is van olyan, amelyben orvost kell alakítanom, de egy televíziós sorozatot készíteni azért teljesen más, még ha nem is volt újdonság számomra a figura megformálása – tette hozzá a színész, aki többek között ókori filozófust, ügyvédet, Nobel-díjas fizikust és rendőrfelügyelőt is alakított már a színpadon.



