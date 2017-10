Pál Dénes rajzolt magának egy klipet

Október 10-én a Petőfi Rádióban mutatták be Pál Dénes legújabb dalát, a Nem Vagy Egyedült, amihez október 30-án videó is érkezik, amihez Dénes saját kezűleg rajzolta az animációt.Ez az első szerzemény, aminek az alapötlete is tőle származik. Szabó Z-vel együtt csinálták a zenét és Molnár Tamás írta a szöveget.Az énekes a Voice című tehetségkutatóban tűnt fel, ahol jellegzetes, búgó hangjával azonnal a közönség kedvencévé vált, és meg sem állt a győzelemig.2014-ben első helyen végzett a Sztárban Sztár című műsorban is, ezzel elnyerve az év legsokoldalúbb előadója címet. 2017-ben ezt megismételte, ezúttal Varga Vivien oldalán, akivel megnyerték a Sztárban Sztár + 1 kicsit.Pál Dénes december 17-én nagyszabású karácsonyi koncertet ad a MOM Kulturális Központban, ahol a rajongók az ünnepi slágerek mellett a legújabb dallal is találkozhatnak.