Pál Déneséknél testvérként nevelik a gyereket és a kutyát

Mikor a most két és fél éves Lili, a havanese kutyus megérkezett Pál Déneshez és szerelméhez, a pár feltétlen szeretettel fogadta az apró ebet. Egészen három hónappal ezelőttig ő volt a páros „szőrös gyereke", az énekes nem is tagadja, úgy nevelték a kutyust, mintha a gyerekük volna -. Lili születésével így már két kislány van a családban – ráadásul teljes összhangban. Dénesék szerencsések, rengeteg kutya van, amelyik féltékenyen, sőt akár agresszíven bánik az újonnan érkező családtaggal, épp ezért sok négylábú végzi menhelyen, amikor megszületik a baba.

– Már a várandósság alatt is sokat meséltünk Lilinek Panniról, akkor úgy tűnt, érti is, hogy miről van szó. Vele együtt készültünk a baba érkezésére, mindenbe bevontuk. Amikor Panni megszületett, vittem haza a kórházból illatos babaruhákat, Lili megszagolta, elfogadta, és amikor hazamentünk, akkor sem volt féltékeny.



Inkább őrző-védő szerepet tölt be: ha Panni nyöszörög, egyből fut hozzánk, hogy siessünk! Mi pedig mind a mai napig figyelünk arra is, hogy ha valamelyikünk kezében van a kislányom, a másik a kutyával foglalkozzon, soha ne érezze, hogy hanyagoljuk. Arra is figyelünk, hogy mindketten töltsünk vele kettesben is időt, és ugyanúgy aludhat az ágyunkban

– mesél­te Dénes, hozzátéve: náluk féltékenykedés helyett inkább a túlzott érdeklődéssel vannak apróbb gondok.



– Lili már most na­gyon szeretné akár nyalogatni is Pannit, vagy hozzábújni, ezt azonban egyelőre nem engedjük. Panni még nagyon pici, az immunrendszere folyamatosan fejlődik, és bár Lili tisztán tartott lakáskutya, az utcára neki is le kell menni elvégezni a dolgát. De egyszer azért már megengedtük, hogy egy ágyban legyenek, igaz, nem összebújva. Egyébként szeretnénk őket testvérként vagy jó barátokként nevelni – magyarázta az apuka.