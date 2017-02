Palya Bea filmje nyitja meg ma a 67. Berlinalét

A Palya Bea szereplésével készült Django című francia alkotás világpremierjével ma este kezdődik a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale, amelynek versenyprogramjában Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is szerepel.



A legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a különböző alkotói kategóriákban odaítélt Ezüst Medvékért 18 alkotás lesz versenyben. A nemzetközi zsűri elnöke ezúttal Paul Verhoeven holland rendező-forgatókönyvíró, a tagjai között van Vang Csüan-an, a 2007-es Berlinale fődíjasa, Diego Luna mexikói színész és rendező és Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő.



A fesztiválon tartják Hugh Jackman új Farkas-filmje, a Logan és Danny Boyle Trainspotting-folytatása, a T2 nemzetközi premierjét is.



Újonnan alapított, 50 ezer eurós pénzjutalommal járó díjjal jutalmazzák a legjobb dokumentumfilmet. Életműdíjjal tüntetik ki Milena Canonerót, a négyszeres Oscar-díjas olasz jelmeztervezőt (Barry Lyndon, Tűzszekerek, Marie Antoinette, A Grand Budapest Hotel). Berlinale Kamera-díjjal ismerik el Geoffrey Rush ausztrál színészt, Számir Farid egyiptomi kritikust és Nan Szun-si kínai producert. Ezt a díjat olyan filmeseknek ítélik oda, akik különösen erős szálakkal kötődnek a német főváros rangos seregszemléjéhez.



Enyedi Ildikó filmje mellett több magyar alkotás is szerepel a Berlinalén. A fesztivál Panoráma programjában lesz az európai premierje Török Ferenc 1945 című történelmi filmjének. A Generation elnevezésű szekcióba meghívást kapott Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs rövidfilmje, Máté Bori The Headless Appearance című kétperces absztrakt filmje pedig a fesztivállal párhuzamosan futó Kritikusok Hete válogatásába került be.



A február 19-ig tartó fesztivál különböző programjaiban összesen 399 filmet mutatnak be, a díjkiosztó gálát február 18-án rendezik.