Pályát vált Gundel Takács Gábor

De arra, hogy egy operettben, a Csókos asszonyban, a Zsombói Szabadtéri Színpadon, senki se számított - írja a BorsOnline Azért ez egy nagyon kicsi része a dolgaimnak, attól hogy játszom egy darabban, még nem leszek színész. Már ősszel felkérést kaptam, de majd csak májusban mondok végleges igent, mert még nem tudom, hol fogok dolgozni, mit fogok csinálni.Ez rossz időszak, mert május–júniusig mindenkinek megvannak a műsorai, emberei. Amiről én beszélgetek kollégákkal, az kilencven százalékban az őszt érinti.Hát persze, de nekem is vannak ötleteim.Amiket eddig, azokat szívesen csinálnám ezután is csak egyet előre lépve. Amit most világosan látok, hogy nem akarok egyetlen televízióhoz sem elszegődni. Sokkal inkább szeretnék műsorokra, ötletekre szerződni olyan emberekkel, akikkel szívesen dolgozom.