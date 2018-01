Pamela Andersonná operáltatja magát a négygyermekes anya - fotók, videó

Egy négygyermekes skót anyuka úgy döntött, egy vagyont költ arra, hogy Pamela Andersonná operáltassa magát -Amanda Lovelie háromszor nagyobbíttatta meg a mellét, hogy alakja még tökéletesebb legyen, most pedig egy extrém operációra készül, amelyre nem sok orvos vállalkozik.A 40 esztendős modell hat bordáját akarja kioperáltatni egy amerikai orvossal. A beavatkozás körülbelül 3,5 millió forintba fog kerülni.- A család nem támogatja a bordaműtétemet, de minden másban mellettem állnak" - mondta a szőke szépség, aki 16 évesen lett modell.Amanda az egyedi beavatkozások mellett állandó kezelésekkel is alakítja magát, ezek havonta 500 fontot (150 ezer forint) is kitesznek, összesen pedig csak a műtétekkel elköltött már közel 35 millió forintot.