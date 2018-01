Paolo Sorrentino és Ruben Östlund lesz a díszvendége a Kustendorfnak

Paolo Sorrentino

A tizenegyedik Kustendorf fesztiválon 21 film verseng a legfőbb díjakért, vagyis az Arany-, az Ezüst- és a Bronztojásért.Az alkotások Dél-Koreából, Kínából, Franciaországból, Hollandiából, Palesztinából, Libanonból, Csehországból, az Egyesült Királyságból, a Dominikai Köztársaságból, Izraelből, Lengyelországból, Egyiptomból, Horvátországból, a Fülöp-szigetekről, Montenegróból, Oroszországból, az Egyesült Államokból és Szerbiából érkeznek.A filmekről kéttagú nemzetközi zsűri dönt, amelyet Serge Regourd jogász, a legrangosabb francia filmes elismerés, a César-díj bírálóbizottságának tagja, valamint Vlastimir Sudar boszniai származású filmesztéta alkot.Emellett díjazzák a legjobb operatőrt is. A fényképezésért járó Vilko Filac-díjról - amely az Underground, az Arizonai álmodozók és a Cigányok ideje című filmek szlovén operatőréről neveztek el - a magyar származású svéd operatőr, Borbás István dönt.

Az utóbbi év legjobb filmjeinek készítői előadásokat is tartanak az érdeklődőknek. A január 21-ig tartó fesztivál keretében levetítik Paolo Sorrentino több filmjét, Az ifjú pápa című sorozatát, valamint Ruben Östlund Arany Pálma-díjas alkotását, A négyzetet.A Mokra Gora hegységben, Szerbia és Bosznia-Hercegovina határán felépített faluban szervezett fesztivál zenei programjában helyet kap a blues, a rap, valamint a klasszikus zene is, és maga Kusturica is fellép a zenekarával.