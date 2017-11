Papageno és Papagena vászonra készül - film lesz a Varázsfuvolából

A film főhőse a 15 éves Tim Walker, akit Londonból az osztrák Alpokba küldenek a híres bennlakásos Mozart-iskolába, ahol a fiú egy több száz éves, elfeledett átjárót fedez fel, amely Mozart híres operájának fantáziavilágába vezet.



A film előkészítésén Florian Sigl német író-rendező és a Flimmer igazgatója, Christopher Zwickler dolgozik. Terveik szerint a családi mozit már 2018 karácsonyán be lehetne mutatni. Ugyanakkor Zwickler azt is elárulta, hogy a történetet többrészes filmként akarják feldolgozni.



A forgatókönyvet a színész-író Andrew Lowery jegyzi, aki korábban a Semmi és a Pasik és csajok című filmeken is dolgozott.



A Centropolis Entertainment a német származású Roland Emmerich filmrendező (Holnapután, Godzilla, 2012) és húga, Ute Emmerich producer filmes és televíziós produkciókat készítő cége.