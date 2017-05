Pápai család nyerte a legjobb matekosnak járó díjat

Közel ezer csapat vett részt a Játssz!Ma! gondolkodásfejlesztő játékban, amelynek vasárnapi döntőjében a tíz legjobb csapat mérte össze tudását és talpraesettségét. Az izgalmas vetélkedő végén egy pápai család vehette át a legügyesebb matekozónak járó fél millió forintos fődíjat.Logikán és matematikai ismereteken kívül taktikai készségekre is szüksége volt a Matematika Birodalma Alapítvány által szervezett vetélkedő utolsó fordulójába jutott versenyzőknek. A háromfős csapatok fél éven át online feladatokon keresztül csiszolhatták matematikai rátermettségüket, a legtöbb pontot szerzők pedig május 14-én, a budapesti Veres Péter Gimnáziumban megrendezett döntőben bizonyíthatták: ők az ország legügyesebben matekozó csapata.A különböző településekről - többek között Debrecenből, Miskolcról és Pécsről - érkező játékosoknak az innovatív vetélkedő megnyeréséhez a helyes megoldások mellett gyorsaságot és pókerezőket megszégyenítő eszköztárat is be kellett vetniük. A legleleményesebbnek és a fél millió forintos fődíj nyertesének a Pápai nyuszik családi csapata bizonyult. A második helyet és a 300 ezer forintot érő jutalmat a nevében a dominódőlés Guiness-rekordjáról megemlékező 4543027 érdemelte ki, a bronzérmes Peudoki pedig 200 ezer forintos díjjal gazdagodott.A díjakat és a versenyzők által kiválasztott iskola, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium támogatását Varga Zoltán, a Central Médiacsoport Zrt. vezérigazgatója és a Játssz!Ma! közösségi játékot szervező A Matematika Birodalma Alapítvány alapítója adta át.Ősszel pedig indul a következő Játssz!Ma!, amire várják minden gondolkodni szerető játékos jelentkezését.További információ a vetélkedőről és A Matematika Birodalma Alapítványról: