Pápai Joci A Dal győztese: ˝boldog vagyok, hogy eljutottam az emberek szívéhez˝ - videó

A Dal nyertese, a tatai Pápai Joci a kisalfold.hu-nak nyilatkozott a helyszínen. Kérdésünkre, hogy mit jelent számára ez a győzelem, elmondta: "Inkább úgy fogalmaznék, hogy a dalom tűnt ma legjobbnak, nem szeretek legyőzni senkit. Számomra ez nem egy verseny volt, hanem az a fő, hogy el tudtam jutni az emberek szívéhez. Azt éreztem fontosnak, hogy őszinte produkciót tudjak mutatni, és az érzelmeimet teljesen átadhassam, azt gondolom, ez sikerült, és nagyon boldog vagyok."Az énekes elárulta, pontosan emlékszik dala, az Origo születésére. Érezte az egyediségét, tudta, hogy merész húzás belerakni a rappet, de kellett ez az újítás. "Úgy hívnám, hogy ez a modern világzene˝ - mondta.A produkcióban csak kisebb változtatások lehetnek az Eurovíziós Dalfesztiválra, de ez a dal így született meg, és ehhez ragaszkodik is Pápai Joci, akit a produkció gyönyörű táncoslánya, Virág Alexandra is elkísér majd Kijevbe.A tatai énekes végezetül azt üzente a "hazaiaknak", hogy nagyon szereti és sosem hagyja el őket, a nyáron szeretne egy koncertet Tatán, hogy megköszönje a helyieknek a mérhetetlen támogatást.

- Rögtön jön az eredmény.Tatár Csilla arra kéri a zsűrit, mondjanak egy nevet, kit küldenének Kijevbe. Ez már nem számít az eredmény szempontjából, de mégis érdekes. Frenreisz Károly a Závodi Berkes duót mondja, Caramel Pápai Jocit, Zséda is Pápai Jocit, Both Miklós pedig direkt nem mond nevet, csak annyit, hogy nagyon erős a mezőny.Elindult a visszaszámlálás, az utolsó másodpercek vannak hátra a döntésig.Még egyszer visszanézzük a TOP4 produkciót, rövidítve természetesen.Míg a nézők szavaznak, Caramel a színpadon.- A közönség kezében a döntés. Hamarosan eredményhirdetés.- Zséda pontjai:4 pont: Tóth Gabi6 pont: Závodi és Berkes8 pont: Radics Gigi10 pont: Pápai JociCaramel:4 pont: Tóth Gabi6 pont: Radics Gigi8 pont: Závodi + Berkes10 pont: Pápai JociBoth Miklós:4 pont: Tóth Gabi6 pont: Závodi+Berkes8 pont: Pápai Joci10 pont: Kanizsa GinaFrenreisz Károly:4 pont: Kanizsa Gina6 pont: Pápai Joci8 pont: Leander Kills10 pont: Závodi + BerkesÍgy a TOP4:Pápai Joci - Origo, Závodi+Berkes #háttérzaj, 3. helyen holtverseny: Kanizsa Gina - Fall Like Rain, Radics Gigi - See It TroughA zsűri most pontoz, hamarosan el is árulják nekünk, hogyan döntöttek.Elérkeztünk az utolsó versenyzőhözJazz, kilóg a dal a műsorból, de nekünk nem ez a gondunk vele... Inkább az, ami Giginél is: tökéletes hang, tökéletes látvány, mégis unatkozunk a szám felétől.Both Miklós most a közönséghez szól, és próbálja megértetni velük, hogy ez a dal miért különleges, fontos és miért érdemes odafigyelni rá. Egyébként ez az egyetlen 40 pontos, azaz maximum pontszámot elért produkció. Mármint a zsűri szavazatai alapján.JönSzerintünk ez a dal az egyik legnagyobb esélyes a győzelemre.A hideg rázott a produkció alatt. Zséda is kimondta: ezt a dalt küldené Kijevbe. A többi zsűritag is dicséri, hatalmas tapsot kap.a szünet után.Lángolt a zongora, a zeneszerző srácZävodivégtelenül tehetséges, és jól énekelt Olivér. Reninek ez az első produkció, ami a maga stílusában tetszett, de nem gondolja, hogy ennek a dalnak kellene képviselni minket Kijevben. Szerintem sem. Mindenesetre tényleg jók voltak, csak nekünk ez, ahogy a dal címe is mondja, inkább egy #háttérzaj.Szünet van.Rockballadával következik - vállaljuk - nagy kedvencünk:, szól azReni és Andi azt mondja, nem engedik, hogy a saját véleményemet írjam le. Márpedig most az lesz: Leander hangja eszméletlenül erős, fantasztikusan énekel, a szöveg, az egész dal úgy ahogy van, kiváló. Zséda is mondja, az erő viszi magával az egészet, ez nem csupán örömzenélés, hanem mondanivalója van.Az Élet kapta idén a legjobb dalszövegnek járó díjat a műsorban.szól.A döntőre variált a dalon Kállay Saunders András és csapata, még izgalmasabb volt, mint eddig, ez most nagyon tetszett nekünk. Reméljük, esélyt adnak arra, hogy a közönség is szavazzon a dalra.Reni és Andi szerint felejthető a Seventeen, főleg a Runninghoz képest, ami fantasztikus volt.című dalával a színpadon.Tökéletes hang, tökéletes látvány.. És valahol ez a bajunk ezzel a produkcióval, túlontúl tökéletes, miközben a dal annyira nem fülbemászó, sőt, azt is mondhatnánk, unalmas... Reni, kommentátorunk, fogalmazta meg: olyan, mint egy Beyonce dal, amit már csak azért írtak rá az egyik albumára, mert kellett egy kitöltő szám.Ezzel szemben Caramel kijelenti: ott kell lennie a végső négy produkció között. Háááát...- Jön a közöngéskedvencÚgy tűnik, a döntőre valóban mindenki felpörgött, a Kalandor is most szólt a legjobban.Nehéz attól elvonatkoztatni, hogy mennyire szeretjük ezt a dalt, és mennyire szerethető a csapat... Reméljük, sok ilyen slágert hallhatunk még az együttestől.Mivel a zsűri eddig folyamatosan kiejtette volna őket, gyanítjuk, hogy nem lesznek a TOP4-ben és nem kapják meg azt a lehetőséget, hogy a közönség szavazzon rájuk.kezdi a finálét, jön aEnergikus, profi, és fantasztikus előadást láthattunk - mondja a műsorvezető Tatár Csilla a produkció után, hosszú tapsot kap Gabi a közönségtől. Ez a produkció most sikerült a legjobban, ha tippelhetünk, ott lesz a legjobb négy között ma este, mi mégsem neki szurkolunk.Itt van velünk két kommentátorunk, Reni és Andi, a zsűri szavainak idézése helyett, - amit élőben hallhatnak a mediaklikk.hu-n is, mi leginkább őket idézzük ma este.: Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Caramel. Ők választják ki ma este a TOP4 döntőst, onnantól pedig a nézők szavazhatnak és eldönthetik, ki képviseli hazánkat Kijevben.Kezdődik a döntő, táncosok nyitják a finálét. A helyszínen, az MTVA székházában követjük az eseményeket.A Dal fináléjába jutott a Kállay Saunders Band a Seventeen című dallal, Kanizsa Gina a Fall Like Rainnel, a Leander Kills az Élet című számmal, Pápai Joci az Origo című szerzeménnyel, Radics Gigi See It Through című dalával, a Soulwave a Kalandorral, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időkkel, valamint Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj című dallal.A ma esti döntőben előbb a szakmai zsűri tagjai - Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Molnár Ferenc Caramel - választanak ki pontozással négy dalt, majd a tévénézők szavazatai alapján dől el, hogy ezek közül melyik előadó és szám képviseli Magyarországot május 9. és 13. között az Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben.Szavazni A Dal 2017 applikáció segítségével, a verseny honlapján (mediaklikk.hu/a-dal) vagy sms-ben lehet.A műsorban két extra produkció is lesz: színpadra lép Molnár Ferenc Caramel, valamint Freddie, A Dal tavalyi győztese.A mai showműsorban veszi át díját A Dal 2017-hoz kapcsolódó akusztikus verseny győztese. Az online szavazás nyertesének díja idén is egy akusztikus koncert a Petőfi Rádió sorozatában, valamint fellépés az idei soproni VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.