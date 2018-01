Pápai Joci új videóklipjéről mesélt

Pápai Jocitól nem áll távol a spiritualitás, a dalszövegeiben és a videoklipjeiben is gyakran felüti a fejét ez a témakör, a legújabb, Távol című dalhoz készült klipben ráadásul minden eddiginél nyíltabban mutatkozik meg ez a világ.– Cigány rituálék láthatóak a klipben – árulta el a Borsnak Pápai Joci. – Ezek ősi szokások, amiket akkor alkalmaznak a romák, amikor nagyon szerelmesek. Ilyen például az, amikor a lány levág egy darabot a hajából, azt szögre tekeri, majd meggyújtja és a földbe ássa. Sajnos nem tudtunk mindent pontosan megmutatni a videóban, de azt gondolom, hogy elég lélekközelien mutatja be a már-már boszorkányságnak nevezhető, jóslással fűszerezett hagyományos rituálékat.Joci azt is elárulta, a Távol című dal a személyes kedvence lett, mert a modern és autentikus zenét úgy sikerült összeadnia benne, hogy megteremtődött az a különleges világ, aminek a létrehozására törekszik.– A különlegességet akarom magamévá tenni. Azt szeretném, hogy ne legyen kérdés, hogy ki az előadó, ha meghallják az emberek a dalom a rádióban. Az egyediségre, spiritualitásra, mégis trendiségre és fogyaszthatóságra törekszem, ezeknek a vegyítése a célom.