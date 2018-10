Párbajra hívta a Viszkist egy bosszúra szomjazó asszony fia

Fotó: BorsOnline

Ambrus Attila korábbi tetteinek a mai napig vannak következményei, nemcsak a sa­ját, hanem mások életében is. A Viszkis 1993 januárja és 1999 októbere között összesen 198 millió forintot rabolt, és bár a bűncselekményekért tizenhárom évet ült börtönben, néhányan a mai napig nem tudtak megbocsátani neki. - írja a BorsOnline – Egy hónapja a feleségemet felhívta egy nő, aki közölte: párbajoznom kell a fiával, és csak annyi a dolgom, hogy fegyvernemet válasszak – mesélte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg­előzési Osztálya által szervezett miskolci előadásán a Viszkis. – Elárulta a hölgy, hogy az egyik rablásnál fegyvert fogtam rá, és letérdeltettem. Úgy tűnik, bosszút forralt, és ezt az érzést azóta is dédelgeti, sőt az eltelt évek alatt a fiát is felbőszítette ellenem.Ambrus természetesen nem fogadta el a kihívást, és nem csak azért, mert a három csapás törvénye értelmében ha még egyszer súlyos bűncselekményt követ el, tárgyalás nélkül, azonnal életfogytiglani börtönt kap.– Ilyen sztorik vannak az éle­temben. Nyáron a visegrádi palotajátékokon árultam, ahol egy nő odajött hozzám és azt mondta: imádkozik azért, hogy a po­kolba kerüljek. Kiderült, hogy ő volt az, aki egy békásmegyeri rablásnál nem akarta kikapcsolni a helyiség riasztóját, és miután összevitatkoztunk, belöktem egy szekrénybe. Nagyon sajnálom, amit vele tettem, és neki soha nem fogom tudni bizonyítani, hogy megváltoztam – mondta Ambrus, majd hozzátette: olyan hölggyel is találkozott Baján, aki egykor az egyik, a Gellért tér közelében elkövetett postarablása során virágcsokrot kapott tőle, és ez az asszony azóta is roppant kedves, tisztelettudó embernek tartja.