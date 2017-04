Paris Hilton a környezet védelméért kampányol

Áprilisi tréfával kezdődött, de hosszabb távú együttműködés is kilátásban van Paris Hilton, és a világ egyik vezető szénsavasító készülékeket gyártó vállalata, a SodaStream között. A kampány középpontjában ismét a márka egyik fő célkitűzése, a környezetszennyezés elleni harc, azon belül is kiemelten a mérhetetlen PET palack hulladékra való figyelemfelkeltés állt.A 36 éves celeb, modell, énekes, örökös az utóbbi időben kevesebbet szerepelt a médiában, a legfrissebb cikkek pedig már a megkomolyodásáról szóltak.A bevezető teaser után hamar jött a leleplező videó is, Hilton nem fejlesztett ki tudóscsapatával mini NANO vizet a kevesebb műanyag hulladék elkerülése érdekében. A kampány valódi mondanivalója azonban elérte célját, milliókhoz jutott el az üzenet: van alternatíva a palackos vizek helyett. Paris Hilton az együttműködés kapcsán elmondta:„Imádtam dolgozni ezen a projekten, nagyon fontos üzenetet közvetít és mindenki számára megadja a választás lehetőségét egy fenntarthatóbb, egészségesebb életre".A márka további közös akciókban is gondolkozik Paris Hiltonnal.Naponta több mint egymilliárd italos palackot használ az emberiség, melyeknek nagy része a szelektív hulladékgyűjtés terjedése és az újrahasznosítás ellenére még mindig a hulladéklerakókban, parkokban, óceánokban végzi.A SodaStream a kezdetek óta elkötelezett az iránt, hogy csökkentse a világ PET palack termelését - mindezt úgy, hogy a szénsavas italok kedvelőinek ne kelljen lemondaniuk az üdítőkről, csupán otthon, költséghatékonyan, helytakarékosan, környezetkímélő módon állítsák elő a szénsavas vizet vagy víz alapú üdítőitalokat csapvíz segítségével.A mákra küldetése, hogy világszerte megváltoztassa a fogyasztók gondolkodásmódját, és elérje, hogy a megfelelő folyadékbevitel döntő részét ne a magas kalóriatartalmú, cukros, feldolgozott italok, hanem a víz – azon belül is a csapvíz – jelentse.A SodaStream készülékekkel a hulladék mennyisége is drasztikus mértékben csökkenhet, így az újrahasznosításnál is környezetbarátabb megoldás lehet. A SodaStream gépek használói például 2009 óta kb. 2,2 milliárd PET palackkal csökkentették a világ hulladék termelését, így is óvva a környezetet a gyártással és szállítmányozással járó természeti hatásoktól.„Bízunk benne, hogy az eldobható műanyag palackok ekkora mértékű használatáról rövidesen már csak múlt időben beszélhetünk" – hangsúlyozza Rutai Gergely, a SodaStream magyarországi képviselője.