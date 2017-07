Párizsból hozta el a fődíjat a #sohavégetnemérős

A Champs-Elysées-en tartott PAMA idén harmadik alkalommal válogat a nemzetközi független filmes felhozatalból. A zsűri elnöke Mélanie Doutey színésznő volt.A #Sohavégetnemérős a legjobb film mellett a legjobb rendező és a legjobb vágás (Mészáros Attila) kategóriájában is kapott jelölést, végül a fesztivál fődíjának számító legjobb film díját nyerte el.A film alkotói közül Tiszeker Dániel rendező, Pataki Ádám operatőr, valamint Horváth András Dezső forgatókönyvíró videóüzenetben köszönték meg Le Cinéma du Balzacban tartott díjátadón az elismerést - számolt be a filmhu.A film sikere egyébként itthon is tovább gyűrűzik, a Petőfi Zenei Díjon az Év Dala kategóriában hozták el a fődíjat a Wellhello főcímdalával, amit a Volt fesztiválon vehettek át a zenészek.