Pásztor Anna volt a bálkirálynő a Playboy-partin

Playboy Man of the Year 2018



Az év előadóművésze: Scherer Péter



Az év alkotója: Nánási Pál



Az év YouTube-ere: Nessaj



Az év legmeghatározóbb sportembere: Vámos Márton



Az év berobbanója: Horváth Tamás



Az év múzsája: Mádai Vivien

Nyuszilányok és a hazai sztárvilág színe-java vonult fel az idei Playboy-partin, ahol a nyuszis magazin olvasói szavazatai alapján kiosztották a Playboy Man of the Year díjakat. A rendezvényen először jelent meg egy párként Krausz Gábor és Tóth Gabi, Pásztor Anna sokkoló tervével állt elő aolvasóinak.Az extravagáns énekesnő állítása szerint királylánynak szeretett volna öltözni az alkalomra, de roppant különleges birodalom lehet az, amelynek ilyen az uralkodónője.– Nehéz engem kommersz skatulyákba gyömöszölni, de ezzel a három tiarával a fejemen szerettem volna kifejezni a bennem szunnyadó nyugodt nőt. Érdekes, hogy a magánéletemben nem ilyen vagyok, nem élnék már, ha otthon is így pörögnék.A nyílt szexualitás nem áll távol tőlem, van olyan lemezborítóm, ahol meztelenül fotóztak. Most is szívesen vállalnék ilyen felkérést, terveim szerint egy vágóhídon, fellógatva szeretném magamat fényképeztetni, véres húsok között, rózsaszín szőrzettel.