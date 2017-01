Paul McCartneynak elege van, hogy fizetnie kell, ha a saját dalait énekli

Akárhányszor a Hey Jude-ot éneklem a színpadon, mindig az jár a fejemben: ezért nekem valakinek fizetnem kell, pedig ez az én dalom!

Mindezt Paul McCartney fejtegette már egy ideje, most pedig egy New York-i bírósághoz fordult, hogy visszaszerezze legendás számait, melyeknek a szerzői jogát még 1970-ben veszítette el - írja a hvg.hu 1985-ben Michael Jackson élete talán legjobb üzletét kötötte: potom 41,5 millió dollárért Paul McCartney orra elől vásárolta meg a Beatles-dalok szerzői jogait. A mintegy 200 sláger pedig azóta ennek az összegnek a sokszorosát hozta vissza. Jackson cégét azután 1995-ben a japán Sony vásárolta fel. Olyan klasszikusok dalainak szerzői jogai is a portfoliójukban vannak, Elvis Presley, illetve maga Michael Jackson, Taylor Swift, Rihanna, Eminem és még sokan mások.Paul McCartney perét óriási figyelem kíséri a popzenei piacon, hiszen precedensértékű ítélet születhet. A Duran Duran már megpróbálta ugyanezt, de Nagy-Britanniában. Hosszas pereskedés után a bíróság ott úgy döntött: nem illetékes amerikai szerzői jogi ügyekben. Ezért perel Paul McCartney New York-ban. Meg persze azért, mert nem akar mindig másnak fizetni akkor, amikor a Hey Jude-ot énekli a színpadon.