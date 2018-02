Peller Károly lefogyott

Szeretek enni, ez nem titok. Az egész családom sváb, nagy emberekből áll. Amikor ilyen kemény időszak van, hogy egész nap próbálunk, sokkal könnyebb betartani a fogyókúrát.

Berki Krisztián kérdezte a színészt diétájáról. Peller Károly elárulta, hogy szeret enni, a stresszes időszakokban pedig kicsit túlzásba is viszi. - írja az nlcafe.hu Az operett színész időszakosan nekikezd a diétának, viszont amikor sikereket ér el benne, akkor felhagy vele. Most viszont a Kékszakáll című darabért tartós diétára fogta magát, és az eredmény meg is látszik. 15 kilót fogyott.- mondta Peller Károly.