Pénteken indul az M5 új magazinműsora, a Kult'30

Széchenyi István reformkori politikus születésnapján, szeptember 21-én indul az M5 új kulturális ajánló magazinműsora Kult'30 - Az értékes félóra címmel.A dinamikus, sok helyszínes, élő, tartalmas és jókedvet sugárzó műsor hétköznaponként 17.30 és 18 óra között a magyarság szellemi-, kulturális, tudományos és egyéb értékeit mutatja be - mondta el Siklósi Beatrix, az M5 kulturális csatorna igazgatója az MTI-nek.Kiemelte: minden területről az értéket szeretnék bemutatni, azt érzékeltetni, hogy a magyar kultúra a színháztól a fotóművészeten át a táncig és a könyvekig rendkívül sokszínű.A Kult'30 mindenkinek szól, aki szereti a kultúrát és tájékozódni akar az országban zajló kulturális eseményekről, de a határon túlra is kitekintenek majd - hangsúlyozta Siklósi Betarix, hozzáfűzve: a műsor legjobb riportjaiból és a legérdekesebb történésekből szombat és vasárnap délelőtt összefoglalót is megtekinthetnek majd a nézők.Siklósi Beatrix hozzátette, hogy az országos bejelentkezésű interaktív műsor készítői acímre várják a nézők észrevételeit, véleményét, ajánlataikat kulturális eseményekről, történésekről, bármilyen értékesnek ítélt dologról .Csizmár Edina vezető szerkesztő elmondta, hogy a magazinműsor első részében, pénteken többek között Széchenyi Istvánról emlékeznek meg, a stúdióba Széchenyi-örökösöket, így például Széchenyi Tímeát várják, valamint kapcsolnak a Széchenyi Társaság ünnepségére a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) és a Széchenyi-szobornál.A műsor vendége lesz Bogányi Gergely zongoraművész, aki új főcímet készített a műsorhoz, ízelítőt adnak a szépirodalom remekeiből, foglalkoznak a Csoóri Sándor-emlékesttel és kapcsolnak a Nemzeti Színházba is, ahol a Caligula helytartója című előadás kulisszái mögé tekinthetnek be az érdeklődők.