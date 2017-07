Pénteken tovább dübörög a Paramount nyári mozi

A hónap elején útjára indult eseménysorozat most újabb állomásához ért. Július 21-én és 28-án a Paramount ismét gondoskodik arról, hogy nyaralás közben se maradjunk jó filmek nélkül. Rögtön két kultikusnak számító alkotást is műsorra tűznek, amelyeket a balatonfenyvesi Kultúrtérben láthat majd a közönség.A nagysikerű siófoki Mission Impossible-maraton után a déli part egy másik nagyvárosába, Balatonfenyvesre látogat el a Paramount Channel nyári mozija, augusztusban pedig újabb filmekkel és extra programokkal Budapestre is érkezik a rendezvénysorozat.Július 21-én az Apádra ütök kerül terítékre, amelyet bizarr humora és a két főszereplő, Robert De Niro és Ben Stiller alakítása tesz igazán zseniálissá. Poénjai mára már klasszikusnak számítanak a filmrajongók körében, a piros bársonyszékek és a sötét mozi helyett most viszont a csillagok alatt nevethetjük könnyesre magunkat a már jól ismert szórakoztató jeleneteken.A hangulatos kerthelyiségben július 28-án nyugágyakban heverve tekinthetjük meg az 1984-ben készült Top Secret című filmet, amely a hidegháború idején játszódó kémfilmeket figurázza ki. Az érdes humorú film férfi főszereplője egy Elvis Presley-re igencsak hasonlító amerikai rocksztár, akit kalandos útján kísérhetünk végig az akkori NDK-ban.MERT MINDEN FILM TÖBB MINT EGY SZTORI!A Paramount nyári mozi vetítései július 21-én és 28-án 20.00 órától kezdődnek.A balatonfenyvesi kertmozi belépő ellenében látogatható.