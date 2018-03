Péntekenként Holnap Tali! - új évad az M2 Petőfi TV-n

Ma este 21.05 kor indul a Holnap Tali! 5. évadának 1. epizódja az M2 Petőfi TV-n.Az új évadban ismerős arcok és ismert fiatal tehetségek is feltűnnek. Tóth Andi a Holnap Tali! Larájaként, Kováts Vera pedig Míraként lesz látható a március 23-án induló ötödik évadban az M2 Petőfi TV-n!Mint ahogy arról már a Petőfi Live is írt, az új évadban a Petőfi gimisek lázasan készülnek az érettségire és ballagásra, sőt rendhagyó zenés produkcióval akarnak kedveskedni osztályfőnöküknek a szerenádon. Rozi és Lilla egy fiúzenekart kér fel, hogy egy régi slágert dolgozzanak fel közösen Dömének. A bandát a sorozatból már ismert Benji (Huy), Patocska Olivér (Kristóf) és két tehetséges fiatal énekes-színész, Szőke Olivér és a SunCity musicalban megkedvelt Juhász Levente (Zalán) alkotja. Nem csak ők ketten érkeznek a sorozatba; egy titokzatos, vadóc lány is felkavarja a Petőfi Gimi életét.- A rajongók kérték, hogy legyen hosszabb a sorozat, ezért az 5. évadtól pénteken esténként 51 perces részt sugároz az M2 Petőfi TV. Arra bátorítjuk a nézőket, hogy családjukkal, barátaikkal közösen nézzék a televíziós epizódokat, így a Holnap Tali! igazi közösségi élmény lehet - mondta el Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója.A közel egy órás részek péntekenként az M2 Petőfi TV-n lesznek láthatóak, szombattól pedig aweboldalon is visszanézhetőek.A sorozat kedvelőinek már hétfőtől csütörtökig sem kellett hiányolniuk kedvenceiket: az interneten rövidebb, de a megszokotthoz hasonló humoros, kalandos, Napi Tali!-epizódokkal várták a rajongókat a készítők.