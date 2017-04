Pénzbüntetést kapott a Trevi-kútban meztelenkedő művész

Közszeméremsértés miatt 450 euró (140 ezer forint) pénzbüntetésre ítélték Rómában Adrián Pino Olivera katalán "performanszművészt", aki pucéran, orgonacsokorral a kezében sétált be a római Trevi-kútba - írta hétfőn a La Repubblica római kiadása.A 19 éves Oliviera, aki arról lett ismert, hogy műemlékek és műalkotások társaságában fotóztatja magát, döbbent turisták ezreinek szeme láttára péntek délután tűző napon vetkőzött pucérra, majd így sétált be a kútba és kezdett orgonákat dobálni.A Facebookra posztolt fotókon egyik kezével eltakarta magát, a másikban orgonacsokrot tartott. Az "előadásnak" a rendőrség vetett véget, bejelentésre érkeztek a helyszínre, hogy Oliverát kirángassák a híres barokk műalkotás medencéjének vizéből."A meztelen test poétikai és politikai erejéről van itt szó" - magyarázta a férfi a hatóságnak, amely közszeméremsértés miatt tett ellene feljelentést.Olivera közölte, nem fogja kifizetni a bírságot."Keressenek fel Barcelonában, ha a pénzhez akarnak jutni" - mondta a performer.Három évvel ezelőtt a firenzei Uffizi képtárban vetkőzött meztelenre a katalán férfi Sandro Botticelli Vénusz születése című festménye előtt és a szépség ókori istennőjének pózában fotóztatta magát. Ezután letérdelt, rózsaszirmokat hintett maga köré és többször is azt kiáltotta, hogy freedom (szabadság).Tavaly márciusban a párizsi Louvre-ban pózolt a múzeum egyik legértékesebb kincse, a Szamothrakéi Niké ókori márványszobra előtt az exhibicionista férfi.Róma városa a 17. században épült Trevi-kút védelmének szigorítását tervezi az eset után, amelynek előzménye, hogy tíz nappal korábban egy olasz férfi vetette magát hirtelen a medencébe és úszni is megpróbált benne.A rendőrök kihúzták, a legközelebbi rendőrőrsre vitték, ahol többek között a karhatalomnak való ellenállás miatt jelentették fel.