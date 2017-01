Pénzzé tette neves díját az elszegényedett színész

Eladta a legjobb férfi főszereplőként kapott Ezüst Medvéjét a 2013-as berlini filmfesztiválon díjazott boszniai roma férfi, mert annyira elszegényedett, hogy már nem tudja eltartani a családját.



Nazif Mujic 5000 euróért kínálta az interneten a díjat, amelyet végül 4000 euróért (1,2 millió forint) egy helyi kocsmáros vásárolt meg. A szobrocskáért kapott pénzből az Epizód egy vasgyűjtő életéből című film főszereplője egyebek közt kifizette az elektromos műveknél és a helyi boltosnál fennálló adósságát, és vásárolt egy buszjegyet Berlinbe, hogy a februári filmfesztiválon felhívja a figyelmet a sorsára és újra menedékjogot kérjen a német hatóságoktól.



A 47 éves svatovaci amatőr színész elmondta az AFP-nek, hogy ócskavasgyűjtéssel mindössze napi 1000 forintnak megfelelő összeget keres Boszniában, amiből képtelen etetni három gyermekét. Előbb öreg autóját adta el, majd néhány személyes holmiját, végül az Ezüst Medvétől is kénytelen volt megválni.



Senadin Cosic svatovaci kocsmáros azt mondta, hogy nem gyűjtőként vásárolta meg a filmes trófeát, hanem azért, hogy segítsen a cukorbeteg férfin. A díjat egy múzeumnak fogja felajánlani.



A Berlinből hazatérő Nazif Mujicot 2013-ban hősként ünnepelték falujában, de a rangos trófea ellenére a roma férfi neve hamar feledésbe merült, több filmszerepet nem kapott és elszegényedett. (A szerepért mindössze 1350 eurót kapott, a fesztiváldíjjal pedig nem járt pénzjutalom.) 2014-ben menedékjogot kért Németországban, de kérelmét elutasították, végül önként visszatért hazájába.



Pedig a zsűri nagydíjával is elismert Epizód egy vasgyűjtő életéből nagy nemzetközi sikere és a legjobb férfi főszereplőnek járó berlini fődíj elnyerése után Mujic azt remélte, hogy megváltozik az élete. Egy interjúban azt mondta, hogy csak rendes munkát szeretne; ennél többet nem vár el Boszniától annak ellenére sem, hogy a rangos díjat elhozta hazájának.



A filmben önmagát alakító Nazif Mujic azokat a napokat "éli újra" a mindössze 17 ezer euróból (5,2 millió forint) forgatott drámában, amikor azért harcolt, hogy felesége orvosi ellátásban részesüljön, miután magzata elhalt a méhében.



Danis Tanovic Oscar-díjas bosnyák rendezőnek a dokumentum- és játékfilm között átmenetet képező megrázó alkotása felkerült a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért versengő művek szűkített listájára is.