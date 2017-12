Phil Collins megmondta a frankót: így kell zárni és kezdeni az új évet

Az elmúlt időszakban Twitteren az jött szokásba szilveszter közeledtével, hogy a felhasználók dalokat ajánlanak lejátszásra, amelyeket december 31-én éjfél előtt a számtól függően egy adott időpontban kell elindítani, hogy amikor éjfélt üt az óra, a dalban éppen jöjjön valami katarktikus váltás. Phil Collins is meglovagolta a témát, aki kicsit megtrollkodva a rendszert, saját dalát ajánlotta lejátszásra, amit 23:56:40-kor kell elindítani ahhoz, hogy éjfélkor jöjjön az 'In the Air Tonight' erőteljes dobváltása (03:20-nál)."Kezd jól az új évet" - teszi még hozzá viccesen a zenész.