Piarista gimisek a sztratoszférából fotózták a Balatont

A Piarista Gimnázium tizenegyedikes tanulói egy héliummal töltött ballont küldtek a sztratoszférába a tihanyi Belső-tó partjáról. A kísérlet helyszínét nem találomra választották ki, hanem a videókon megjelenő látvány kedvéért – írja a 777.hu A kutatási programba már szeptemberben belevágott a tizenegyedikes diákok csapata. Komolyan kidolgozott tervvel vágtak bele a kutatásba. A Piarista Diákszövetségtől nyert támogatásból vásárolták meg a ballont az Országos Meteorológiai Szolgálattól, szenzorokat, kamerát, ejtőernyőt, GPS-t, akkumulátorokat szereztek be témában jártas szakemberek segítségével. És amikor már minden készen állt, akkor sem kapkodták el a felbocsátást, hanem az időjárás-előrejelzést figyelve várták a megfelelő időpontot. Olyan részletekre is maradt idejük, mint egy tartalék GPS modul beépítése – később kiderült, hogy ez mentette meg az egész kísérletet, mert az elsődleges GPS nyomkövető elromlott.

A diákok arról is gondoskodtak, hogy a kísérlet híre ne maradjon az iskola falai között. Saját Facebook oldalon és YouTube csatornán tudósítottak az előkészületekről és a felbocsátásról. Az iskola blogján, a PiarInstán közzétett beszámolót a Magyar Kurír és a Keresztény Élet is átvette, így a felbocsátás napján már több száz követő várta türelmetlenül az első képeket.