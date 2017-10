Picasso "csodaévének" alkotásaiból nyílt kiállítás Párizsban

A Picasso 1932: Erotic Year című tárlaton a 20. századi képzőművészet egyik legnagyobb hatású alkotójának több mint száz munkáját - festményeit, szobrait és rajzait - láthatja a közönség. Picasso "csodaévének" tekinti a művészettörténet az 1932-es esztendőt: az 50 éves mester számára ez a 12 hónap különösen termékeny volt. Akkor született munkái között van a kiállítás egyik fénypontja, a Le Reve (Az álom) című festmény, amelyen alvó szerelmét, Marie-Therese Waltert ábrázolta.



Ugyancsak Walterről készült egy másik remekműve, a Jeune femme au miroir (Fiatal lány a tükör előtt), amely szintén a tárlat része. "1932-t erotikus évnek nevezhetjük, mert Picasso festészetét az erotika fűtötte" - fogalmazott a kiállítás kurátora, Virginie Perdrisot.



A tárlat anyagát zömmel magángyűjteményekből vagy tengerentúli múzeumoktól kapták kölcsön. A Jeune femme au miroir például a New York-i Modern Művészetek Múzeumából (MoMA) érkezett Párizsba. De számos korabeli dokumentum és fotó is gazdagítja a kiállítást. Picassónak 1932-ben két jelentős kiállítása is nyílt: Párizsban és Zürichben.



A megnyitó előtt a hétvégén Picasso és Walter lánya, Maya Widmaier-Picasso vezette körbe a tárlaton Emmanuel Macron francia elnököt és feleségét, akik másfél órát töltöttek el a múzeumban.



Az elnök elmondta: tervei között szerepel, hogy megnyissa az Élysée palotát a modern, kortárs művészet előtt, és nagy örömére szolgálna, ha Picasso képeit is kiállítanák az elnöki palotában. Picasso pályafutása alatt 13 500 festményt, 300 szobrot és számos más művészeti alkotást készített. 1972-ben, 92 évesen hunyt el. A kiállítás 2018. február 11-ig látogatható a párizsi Picasso Múzeumban. A tárlatot jövő év márciusától a londoni Tate Modernben is bemutatják.