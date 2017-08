Pillanatok alatt a net kedvence lett a szexi fitneszedző hármas szelfije - mutatjuk, miért!

A jelenleg 1,3 millió követővel büszkélkedő fitneszedző posztjainak egyik nagy pozitívuma, hogy nem csak tökéletes testét mutogatja a fényképeken, de bizony arról is beszámol, ha egyszer-egyszer letér a "jó útról" - írja a BorsOnline Anna ugyanis azt vallja, a diétába beiktatott egy-egy nassolással-pihizéssel töltött nap sem dönti romba az addig elért eredményeket. Sőt, egy szelfisorral be is bizonyította ezt.Az első képet a lány azon a reggelen lőtte, amikor elindult Disneylandbe a minap. A másodikat az egész napos habzsi-dőzsi után, ami bizony meg is látszott rajta. A harmadik szelfi pedig a Disneylandben töltött, lazulós nap utáni reggelen készült. És láss csodát: hála annak, hogy lefekvés előtt megivott jó adag vizet, plusz némi proteint is betolt, visszanyerte régi alakját.A hármas szelfi pillanatok alatt körbejárt a világhálón. Két nap alatt közel 37 ezer lájkot gyűjtött össze és félezer hozzászólás érkezett hozzá.