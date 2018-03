Pintér Tenya is Irigy Hónaljmirigy tag lett

Nincs megállás, a csapat nagy erőkkel készül újabb fellépéseire, ám ahogy ez náluk lenni szokott, a közös próbáról most sem hiányozhatott a humor. Ezúttal a Góliát testű sármőr, Pintér Tenya ihlette meg a srácokat. Húsvét közeledtével eljátszottak a gondolattal, hogyan szavalná kedvenc locsolóversét a szőke Don Juan, ahogy szódásszifonnal a kezében indul locsolkodni.„A jelmezeket próbálgattam, mikor megtaláltam ezt az izompólót, és hirtelen bevillant előttem Tenya" - kezdte Sipos Peti. „Ő egy olyan karakter, aki mellett nem lehet elmenni, ez ihletett meg engem is. Borzasztóan irigyeljük mindannyian csodálatos férfitestét, szebb, mint egy nőstény Lipicai ló. Mivel Valentin-nap és nőnap is elmúlt már, de nyakunkon a húsvét és ez a következő alkalom, amikor a csajokat ünnepelhetjük, úgy gondoltam, Tenyaként újjászületve elszavalok néhány locsolóverset. A sok fellépés miatt úgysem tudunk majd elmenni locsolkodni" - tette hozzá Peti, akinek hosszú távú célja, hogy Tenyává gyúrja ki magát és a legközelebbi alkalommal igazi kockahasat villantson.