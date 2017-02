Pintér Tibor gyorsan ledöfte Berki Krisztiánt

Pintér Tibor már régen eldöntötte, hogy Berki Krisztiánt is szerepelteti a Nemzeti Lovas Színház Trója című musicaljében - írja aA szerdai közös próbán azonban többször is elgondolkodott, biztos jó döntés volt-e a kigyúrt celebet szerződtetni. Berki ugyanis kiverte a balhét, amikor meglátta, hogy csak kellék fegyverekkel harcolnak a darab szereplői. Olyan hangos szóváltásba keveredett Pintérrel, hogy megfagyott körülöttük az amúgy is nulla fok alatti levegő.– Krisztián az elején renitens volt, nem számítottam rá, hogy itt is hozza ezt a berkis stílust – panaszolta a színházigazgató. – Erre nem lehet felkészülni. Az első fél óra Berki Krisz­tiánról és az ő kívánságairól szólt. Kötötte az ebet a karóhoz, hogy kamufegyverekkel nem hajlandó játszani, aztán még azt is kikövetelte, hogy az ő kedvéért süssük el az ágyút – mesélte Pintér Tibor, aki a közjáték ellenére elégedett Berki alakításával.– A darab elején egyébként rögtön meghal, mert kivégzi a gyors lábú gyilkológép, Akhilleusz, akit egyébként én alakítok. Krisztiánnak nincs szövege, viszont vannak gesztusai és tekintélyt parancsoló ereje a hatalmas termete miatt. Alkatilag kiváló, nála jobbat nem is tudnék elképzelni erre a feladatra – summázta Pintér.