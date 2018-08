Piros, és nem kék, mégis AŽUR

A 2016-ban alakult banda alternatív pop-rockot játszik, de a tagok imádnak kísérletezgetni.Zenéjükre jellemző a különböző stíluselemek vegyítése, ami által a végeredmény egy változatos, egyedi, kifejezetten jól bulizható elegy lesz. Szövegvilágukat személyes hangvételűek, átélt történetek ihletik, legfőképp magánéleti válsághelyzetekre fókuszálva, és nem riadnak vissza a nyelvi játékok alkalmazásától sem.– A dalok, amik az EP-re kerültek mind a zenekar korábbi időszakában íródtak, bár mindegyik különböző módon. A "Ne felejts el" című szerzeményünk boldogságot és nyugalmat áraszt, hangszerelése az elején elhangzó billentyű téma köré épül, amelynek katarzisát a trombitaszóló hozza meg. Tulajdonképpen vágyakozunk arra, hogy sose múljanak el a felhőtlen pillanatok – mesélte a pop-rock kvintett billentyűse, Bakos Zita.– A "Nem vagy egyedül" alaptörténete a csalfaság, ami a verzékben nyílik ki. A rap rész egy különálló egység, ahol az ego már nem bírja elviselni a sok hazugságot és kitör. A refrénekben adatik lehetőség szárnyalásra és a szabadságra. Ez a dal az elsők közé tartozik, amely megalapozta azt a hangzásvilágot, amit később egységesen gondoltunk követendőnek. – mondta Baka Rebeka, az együttes frontembere. – A "Várnék rád" a szövegét tekintve egy idegesebb dal - a hosszú felsorolás után a kiállásban némi nyugalma lehet az embernek, de aztán újra felhergeli magát és a refrénekben megjelenik a feleszmélés, hogy amire vártunk és azt hittük jó lesz, az maximum arra jó, hogy elcsendesítse mennyire egyedül vagyunk. Vagy mégsem...? – tette fel a kérdést Rebeka.A produceri munkákat Kirschner Péter (a Müller Péter Sziámi AndFriends, illetve Bródy János producere) látta el. A három dal mindegyikéhez készült klip is: – A videók készítése alatt is arra törekedtünk, hogy ezeket az érzéseket hitelesen tudjuk átadni. Ugyanazon a helyszínen forgattunk három különböző napszakban, és külön köszönet jár Sincónak, aki tökéletesen megvalósított minden elképzelést – mondta Rebeka.Baka Rebeka (ének), Bakos Attila (basszusgitár, vokál), Bakos Zita (billentyű, vokál) és Miklós Dávid (gitár) formációja 2017-ben véglegesült Müller Máté (dob) csatlakozásával. A fiatalok pár hónappal alakulásuk után az ’Öröm a zene’ tehetségkutatót is megnyerték – a díj pedig egy fesztiválfellépés volt, így 2017 nyarán már a SZIN színpadáról izzíthatták a közönséget. Az együttes debütáló dala idén márciusban jelent meg, "Zuhanok" címmel. Weöres Sándor játékosságát megidéző zseniális pop-rock szerzemény már a VOLT, a VéNégy és az AlteRába fesztivál színpadain is elhangzott. A magyar underground üdvöskéi tavasszal indultak útnak első turnéjukon, amelynek keretein belül a Lóci játszik zenekarral csináltak közös bulikat országszerte.Mi már tűkön ülve várjuk az ősszel debütáló nagylemezt, amely egyben a Magneoton Underground első kiadványaként is jelenik meg, és hiszünk abban, hogy a hazai alternatív zenevilág meghatározó darabja lesz. Legközelebb a Sziget Fesztiválon hallhatjátok élőben a formációt augusztus 14-én a Petőfi Rádió – Telekom Volt Fesztivál színpadán, addig is pörgessétek az új számokat!