Plácido Domingo dirigál a prágai Don Giovanni előadásán

Plácido Domingo világhírű spanyol operaénekes vezényletével mutatják be pénteken este a prágai Rendi Színházban (Stavovské divadlo) Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operáját.A nagy érdeklődéssel várt zenei eseményt a Don Giovanni ősbemutatójának 230. évfordulójára rendezték.Az előadást 1787. október 29-én maga Wolfgang Amadeus Mozart vezényelte a Rendi Színházban.

Plácido Domingo vasárnapi prágai sajtóértekezletén elmondta, az alkalmat arra kívánja felhasználni, hogy a közönség legszélesebb rétegeiben tudatosítsa, hogy az opera világpremierje a cseh fővárosban volt.Hozzátette: nemcsak karmesterként és művészeti vezetőként vesz részt a projektben, hanem a cseh kultúrtörténelem terjesztőjeként is. Rá akar világítani Prága, mint egy kultúrával mélyen átivódott város különleges helyzetére. Elmondta, hogy a Don Giovanni előadása akkor ötlött fel benne, amikor néhány éve magánúton Prágában járt."Rendkívüli sikernek tartom, hogy az elképzelésem megvalósult" - mondta Domingo újságíróknak.A Don Giovanni főszerepét Simone Alberghini játssza. Donna Elvira szerepére Katerina Knezíkovát, míg Masetto szerepére Jirí Brücknert választotta ki Plácido Domingo.A további szerepeket a Domingo által alapított Operalia verseny résztvevői kapták.Az előadást a cseh közszolgálati televízió is rögzíti. A felvétel rendezője Brian Large lesz, aki már több operafelvételt is készített a New York-i Metropolitan Operában és Bécsben.A neves énekes már több napja Prágában tartózkodik, egyebek között megnézte a Don Giovanni eredeti partitúráját is, amelyből egykor Mozart vezényelte az opera előadását 1787-ben.A felbecsülhetetlen értékű partitúra, amely Mozart megjegyezéseit is tartalmazza, a Prágai Konzervatórium tulajdonában van.A Cseh Televízió dokumentumfilmet készít Plácido Domingo prágai kapcsolatairól, valamint a mostani Don Giovanni-projektről.A Don Giovanni előadását vasárnap megismétlik.