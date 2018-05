Placido Domingo megvette a Virtuózokat

Tulajdonrészt vett a magyar Virtuózok produkcióból Placido Domingo - írja a borsonline.hu A világhírű spanyol tenor évek óta kitüntetett figyelemmel kíséri a hazai komolyzenei tehetségkutatót. Már többször járt nálunk, két éve a Budapest Sportarénában együtt koncertezett Váradi Gyuszival, több alkalommal találkozott a kis tehetségekkel, köztük Boros Misivel. A Kis Virtuózok Alapítvány egy videóval is megköszönte neki támogatást. Domingo a kisfilmet azonnal megosztotta a közösségi oldalán, amelyet 1,1 millió ember követ a világon.– Nincs nagyszerűbb, és felemelőbb, mint ezeket a gyereket hallgatni –mondta az Euronews riporterének a mester. – Hány olyan ember van, aki nem jut el koncertekre? Ők semmit nem tudnak a virtuozitásról, de a televízió előtt ülve látják, mire képesek ezek a gyerekek.Egy angol cég a produkció jogait vásárolta meg. A Fulwell 73 produkciós vállalat a licencjogok megszerzésével segíti ezután a magyar szabadalom nemzetközi népszerűsítését. Az angol cég olyan híres tévéműsorok gyártója, mint a Sounds Like Friday Night, vagy a The Late Show New Yorkban.A jó híreket a Virtuózok alapítója és vezérigazgatója, Peller Mariann jelentette be a napokban New Yorkban.A komolyzenei tehetségkutatóra külföldön először a Golden Globe díjátadót, és az American Music Awardsot is szervező amerikai Dick Clark Productions figyelt fel. – Itt, Amerikában egyáltalán nincs ilyen műsor, ezért figyeltünk föl rá – mondta a Bors újságírójának a cannes-i tévés vásáron az amerikai cég nemzetközi kapcsolatokért is felelős alelnöke, Mark Rafalowski. – Európában és Japánban is nagy az érdeklődés iránta, ami nem csoda, hiszen nagyszerű ötleten alapul. A ki­emelkedő tehetségű kicsikre mindenki kíváncsi. Rengeteg érzelem sugárzik a műsorból, és ez ritkaság ezen a piacon – dicsérte a show-t az üzletember.