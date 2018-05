Placido Domingoval hódítja meg a nemzetközi piacot a Virtuózok

Remélem, hogy a Virtuosos Holding Ltd. aktív részvényeseként, tapasztalatommal és kapcsolataimmal személyesen is további támogatást nyújthatok mind a felfedezett tehetségeknek, mind a vállalat vezetőségének

Plácido Domingo operaénekes a Virtuosos Holding Ltd. részvénytulajdonosává válásával, a Fulwell 73 produkciós vállalat a licenszjogok megszerzésével teszi nemzetközivé a Virtuózok című magyar klasszikus zenei tehetségkutatót - jelentette be pénteken a Virtuózok alapítója és vezérigazgatója, Peller Mariann New Yorkban.Plácido Domingo világhírű spanyol tenor az angliai székhelyű Virtuosos Holding Ltd. részvénytulajdonosává vált, amely a Virtuózok televíziós formátum nemzetközi jogainak tulajdonosa - közölte a produkció az MTI-vel.- idézi a közlemény a művész szavait.A Virtuózok tehetségkutató licenszjogait a Fulwell 73 - amely olyan híres tévéműsorok gyártója, mint a Sounds Like Friday Night, a The Late Show és a Roast Battle - szerezte meg, hogy elkészítse a műsor nemzetközi verzióját, elsőként az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.A producercég a műsor innovatív és könnyedén fogyasztható adaptációját tervezi bemutatni. A cél továbbra is az, hogy lehetőséget adjanak az eddig fel nem fedezett fiatal művészeknek, ezáltal megismertetve őket a szélesebb közönséggel, az ő tolmácsolásukban adva új színt a klasszikus műfajnak.Peller Mariann, aki öt évvel ezelőtt Budapestről indította el cégét, a két új partner csatlakozásáról elmondta: Plácido Domingo "lendületet ad a Virtuózok márkának, hiszen a hazai sikerünkre támaszkodva, valamint ezzel a támogatással most meghódíthatjuk a nemzetközi piacot".A Fulwell 73-mal való kapcsolatáról beszélve Peller Mariann hozzátette: "Leo Pearlman, James Corden és kreatív stábjuk napjaink televíziózásának egyik leghaladóbb és legszórakoztatóbb műsorait gyártó csapata. Örülök, hogy kreativitásuknak köszönhetően elindulhat a Virtuózok az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is".A Virtuosos Holding Ltd. befektetői közé csatlakozott a közelmúltban Linda Mei He, a kínai Wailian Education Group tulajdonosa, aki részt vesz majd a nemzetközi terjeszkedés finanszírozásában is.