Plágiummal vádolja egy brit gitáros a U2-t

Plágiummal vádolja és 5 millió dollár kártérítésért perli a U2 rockzenekart és fontemberét, Bonót egy brit gitáros, énekes-dalszerző, aki egy manhattani szövetségi bíróságon nyújtott be keresetet – értesült a New York Post című lap.A newcastle-i születésű Paul Rose azt állítja, hogy az ír együttes ellopta Nae Slapping című dalának egyes elemeit, amikor inspirációt keresett Achtung Baby című 1991-es albumához. A plagizált elemek az album The Fly című sikerszámában köszönnek vissza a brit dalszerző szerint.

Bármely átlagos laikus megfigyelő megállapíthatja, hogy a két dal lényegében hasonló és megsértették a szerzői jogaimat

– áll a bírósági keresetben.Rose 5 millió dollárt (1,45 milliárd forintot) követel Bonótól és zenekarától az okozott kárért és az ügyvédi költségek megtérítésére, valamint azt, hogy tüntessék fel a dal szerzőjeként.A brit gitáros szerint a U2 tagjai az Island Recordsnál hallhatták dalát 1989-ben, amikor leszerződtek a lemezkiadóhoz. Ugyanabban az évben adta le a kiadónál saját dalát egy demófelvételen, amelyet a kiadó vezetői gyakran lejátszottak irodájukban.Rose ügyvédje szerint a brit dalszerző azért csak most, 26 év elteltével fordult bírósághoz, mert annak idején épp csak elkezdte karrierjét és nem akarta veszélyeztetni a pereskedéssel, továbbá csak nemrég találkozott a lemezkiadó egy volt alkalmazottjával, aki megerősítette neki, hogy a kiadó irodáiban gyakran játszották a dalát, épp abban az időben, amikor a megújulásra készülő U2 új ihletforrásokat keresett.A lap megkeresésére sem a U2, sem a perben szintén alperesként szereplő lemezkiadó nem reagált a plágiumvád hírére.Ön szerint van hasonlóság?