Plágiummal vádolják A víz érintése alkotóit - Guillermo del Toro cáfolja a vádakat

Elég átlátszó, hogy mi történik itt. Nekem azonban megkönnyebbülést okoz, hogy a dolog a vélemény szintjéről a tények és a jog talajára kerül

A hollywood.com beszámolója szerint Guillermo del Toro szerdán a kereset benyújtását követően közleményben határozottan cáfolta, hogy plágiumot követett volna el.- szögezte le a forgatókönyívró-rendező, aki szerint eléggé gyomorforgató a vád időzítése.- jelentette ki.A rendező felidézte, hogy 25 éve van a pályán és mindeddig makulátlan a reputációja.

Mindig is a pályám részének tartottam, hogy minden egyes filmemnél nyíltan beszéljek a forrásokról, amelyek hatottak rám, akár a DVD extrái között, akár a Twitteren, akár múzeumi kiállításaimon

A film gyártója, a Fox Searchlight szintén közleményben tagadta a vádakat, alaptalannak minősítve azokat., Guillermo del Toro, producere, Daniel Kraus és a film gyártója, a Fox SearchlightA keresetet egy nappal az után nyújtották be, hogy az amerikai filmakadémia elküldte az Oscar-díj-szavazólapokat tagjainak., köztük a mű alaptörténetét, amelyben a hidegháború idején egy kutatólabor takarítónője érzelmi kapcsolatba kerül egy fogva tartott tengeri lénnyel és megpróbálja megmenteni.Zindel darabjában a lény egy delfin, del Torro filmjében egy kétéltű ember.

A stúdió annak a véleményének adott hangot, hogy a keresetet a filmakadémia szavazásához időzítették, hogy "gyors egyezségre kényszerítsék a stúdiót. Helyette azonban határoztottan meg fogjuk védeni magunkat és ezt az eredeti, újszerű filmet" - írták.A kereset idézi Daniel Kraus és Del Torro interjúit, amelyben elmondták, hogy Kraus állt elő a történettel a gondnokról, aki egy titokzatos kormányzati létesítményből elrabol egy kétéltűt. David Zindel szerint Kraus ismerte Zindelt és színdarabját, amelyet először 1969-ben, majd 1990-ben mutattak be televízióban.A víz érintése forgatókönyvén del Toro mellett Vanessa Taylor dolgozott. Kraus honlapja szerint a film az általa és Del Toro által kitalált eredeti alapötlet nyomán született.A víz érintésében is egy takarítónő a főszereplő (Sally Hawkins), aki a hatvanas években egy baltimore-i laboratóriumban dolgozik, ahol beleszeret egy tengeri lénybe és megkísérli megmenteni., az író fia is ennek nyomán tett lépéseket és állt a nyilvánosság elé.Mindkét történetben egy laboratóriumban éjszakai műszakban dolgozó takarítónő a főszereplő, aki beleszeret egy vízi lénybe, egy titokzatos tudományos kísérlet alanyába. Mindkét nő élelmet visz a lénynek, így teremt vele kapcsolatot, és mindketten felmosóronggyal táncolnak a víztartálya előtt egy szerelmes dallamra. Mindketten megtanulnak kommunikálni a lénnyel, és mindkét laboratórium érintett titkos katonai műveletekben. Mindkét főhős rájön, hogy végezni akarnak a lénnyel, és mindkét laborban szóba kerül az "élve boncolás" is. A takarítónők mindkét produkcióban meg akarják menteni a lényt, és szennyestartóban akarják kicsempészni a laborból.Hasonlóságot mutat, hogy mindkét takarítónőnek van segítőtársa, a darabban Danielle, Del Toro filmjében pedig Octavia Spencer alakításában Zelda.Paul Zindel 2003-ban hunyt el, Pulizter-díját 1971-ben kapta A gammasugarak hatása a százszorszépekre című színművéért. Bonnie Zindel, az író özvegye szerint a Let Me Hear You Whisper férje korai műveinek egyike, amely különösen kedves volt a szívének. Zindel kémiatanárként dolgozott mielőtt írni kezdett, ezért helyezte darabját laboratóriumi környezetbe.