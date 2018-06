Plágiummal vádolják Ed Sheerant

28 milliárd forintra perelik Ed Sheerant - írja a borsonline.hu . A vörös hajú zenészt a világhírű énekes-dalszerző, Marvin Gaye jogtulajdonosa vádolja plágiummal. Állításuk szerint Sheeran egyik legnépszerűbb száma, a Thinking Out Loud valójában Marvin Gaye 1973-as slágerének, a Let’s Get It Onnak a koppintása. A dallam, a ritmus, a harmóniák, a vokál mind kísértetiesen hasonlítanak.A pert David Pullman bankár indította, aki nemcsak az 1984-ben elhunyt Gaye, hanem David Bowie szerzői jogait is kezeli.