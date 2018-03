Plakáton tűzött ki vérdíjat lánya holttestéért

Két Oscar-díjat is elvitt a most mozikban futó Három óriásplakát Ebbing határában.A szokatlan című amerikai alkotásban egy anya küzd a városka rendőrei ellen, amiért szerinte futni hagyták lánya gyilkosait. Angelát megerőszakolták, testét felgyújtották, majd elásták, de a tetteseket sosem fogták el és a teste sem került elő. Az anya bérelt plakátokon a rendőröket hibáztatja.Ráadásul mindez valóban meg­történt. Egy Missouriban élő nő ismert magára a történetben. Marianne lánya, az akkor 28 éves Michelle 2003-ban tűnt el ottho­nából, miközben férje a munkában volt. Marianne hiába jelentet­te be lánya eltűnését, a rendőrök semmire nem jutottak. Öt évnek kellett eltelnie, és a férj be­vallotta: ő ölte meg Michelle-t.kiderül, hogy állítólag a verandán veszekedtek, a nő elesett és beverte a fejét. A testet egy szigeten ásta el, de sosem találták meg, és a lány anyjának sem árulta el.Az édesanya először szórólapokat gyártott, azután óriásplakátokon kínált fel 5000 dollár (1,3 millió forint) jutalmat annak, aki tud a holttest pontos helyéről. Mindenáron szerette volna eltemetni Michelle testét.Marianne-t 15 év után a BBC szólaltatta meg, az édesanya azóta is mindig ásót hord a csomagtartójában. Néha lehúzódik az út szélére, és ásni kezd, hátha rálel lánya holttestére. – Sosem szabad feladni – mondta a csatornának. A gyilkos férj mindössze négy évet ült börtönben.A mozifilm rendezője, Martin McDonagh szerint nem Michelle eltűnése ihlette a történetét, mert Floridában látott hasonló óriásplakátot. Igaz, a film helyszínét adó Ebbing ugyanúgy Missouri államban található…