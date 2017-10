Platina díjat nyert Deák Júlia kisfilmje az Európai Független Filmdíj szemléjén

Deák Júlia kisfilmje, az Azonosítás megnyerte az Európai Független Filmdíj Legjobb Rövidfilm kategóriájának Platina díját - közölte a rendező az MTI-vel szerdán.Második alkalommal rendezték meg az Európai Független Filmdíj (EIFA) online fesztiválját, amelyen több kategóriában gyémánt-, platina-, arany-, ezüst- és bronzdíjakat osztottak ki.

Jelenet Deák Júlia, Azonosítás című filmjéből

Deák Júlia Azonosítás című alkotása mellett a rövidfilmek között ugyancsak platinadíjat kapott David M. Raynor rendező We Need To Talk című kisfilmje.A kategória gyémántfokozatát Roger A. Scheck rendező Sprinkles, valamint Ric Sechrest színész-rendező The Ruins című filmje vitte haza.A fesztivál legjobb filmjének járó díjat Katerina Philippou-Curtis Marriage (Házasság) címjű alkotása érdemelte ki.Deák Júlia filmje a 17 éves Meggie-ről szól, aki egy 1944-es halálmenet helyszínét próbálja megtalálni Budapesten.A filmet, amely a Svájci Nemzetközi Filmfesztivál díját is elnyerte, eddig kilenc fesztiválon mutatták be a világ különböző országaiban.

Az EIFA (Európai Független Filmdíj) éves díjátadó verseny célja a független filmek világszerte történő megünneplése. A díjakat egy tizenöt tagú, nemzetközi szakemberekből álló zsűri ítéli oda.